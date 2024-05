Fundación ONCE y Samsung lanzan la aplicación 'Ayho!', para facilitar el empleo con apoyo de personas con discapacidad

Fundación ONCE y Samsung han lanzado oficialmente la aplicación 'Ayho!', una herramienta diseñada para facilitar la información e incorporación laboral de personas con discapacidad bajo la fórmula de empleo con apoyo, que ya está disponible en dispositivos iOS, Android y en versión web. El empleo con apoyo es una modalidad laboral pensada para personas con determinados perfiles de discapacidad recogidos en el Real Decreto 870/2007, que por sus especiales características tienen dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo. Esta modalidad trata de lograr que estas personas obtengan condiciones similares a las del resto de trabajadores, para lo que cuentan con preparadores laborales que facilitan las ayudas necesarias. Sin embargo, tal y como señala la Fundación ONCE, actualmente solo el 27,8 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral están trabajando. En este marco, de cara a fomentar la incorporación laboral de estas personas, la Fundación ONCE y Samsung anunciaron el pasado año una nueva iniciativa a la que denominaron 'Ayho!'. Ahora, tras su uso por parte de más de 230 usuarios durante su fase piloto, entre los que se encuentran trabajadores con discapacidad, preparadores laborales y las personas de apoyo en las empresas, la compañía tecnológica y la Fundación ONCE han lanzado oficialmente la aplicación 'Ayho!'. El Asistente y Herramienta de Orientación (Ayho) es una aplicación gratuita con la que, a través de la Fundación ONCE y la tecnología de Samsung, se facilita a las personas con discapacidad que trabajan bajo la modalidad de empleo con apoyo el soporte necesario para desempeñar su trabajo. Es decir, tal y como han explicado durante su evento de lanzamiento, que tuvo lugar este martes en el centro de formación 'Por Talento Digital' de la Fundación ONCE en Madrid, con la aplicación 'Ayho!' las personas con discapacidad podrán formarse y obtener conocimientos sobre distintos trabajos, directamente desde su 'smartphone'. En concreto, esta 'app' sirve de apoyo tanto para los trabajadores como para las entidades y formadores prelaborales, ya que facilitar la realización de las tareas en cada puesto laboral y aumentar la autonomía de los trabajadores con apoyo. Esto se debe a que, desde la plataforma los usuarios pueden acceder a formación y ayudas concretas para llevar a cabo sus labores, viendo paso a paso cómo se han de realizar. Además, también disponen de alarmas, calendarios y la opción de contactar con sus preparadores laborales. Igualmente, permite planificar y organizar las tareas, así como coordinarse con los preparadores laborales de las empresas y entidades. De hecho, los usuarios también pueden crear sus perfiles, y los contenidos se publican en formato tanto de texto, como con material audiovisual. Asimismo, 'Ayho!' se enmarca en la iniciativa de 'Tecnología con propósito de Samsung'. De esta manera, la tecnológica coreana pretende poner en valor las capacidades del talento con discapacidad a través de la tecnología. Igualmente, Samsung también pretende contribuir a la transformación digital de las entidades y empresas que desarrollan estos servicios de empleo. Siguiendo esta línea, 'Ayho!' también ha sido desarrollada con la colaboración de la Asociación Española de Empleo y Apoyo (AESE) y con la participación de alrededor de treinta entidades activas en la modalidad de empleo con apoyo. De esta manera, han aportado sus experiencias para definir las necesidades de estos trabajadores y de las empresas, utilizando dispositivos móviles donados por Samsung. Por tanto, según ha subrayado la Fundación ONCE, el objetivo de esta aplicación es fomentar la inclusión laboral de las cerca de 30.000 personas con discapacidad que están trabajando en España bajo la modalidad de empleo con apoyo. El evento ha contado con la presencia del director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, el director de Brand Strategy & Innovation de Samsung Electronics, Miguel Ángel Ruiz, y el presidente de la AESE, Alfonso Gutiérrez. Con todo ello, la aplicación de 'Ayho' ya está disponible de forma oficial para todos los usuarios, desde dispositivos 'smartphones' y tabletas iOS y Android, así como desde la web.