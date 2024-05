Escrivá destaca el crecimiento económico de España y la reducción del desequilibrio fiscal

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, ha celebrado las previsiones publicadas este miércoles por Bruselas y ha asegurado que España no solamente está creciendo por encima del resto de países de la zona euro, sino que lo está haciendo reduciendo desequilibrios, "y uno de ellos es el fiscal". "No solamente es la cifra agregada del PIB son todos los elementos, digamos que acompañan el cuadro macroeconómico para dar una fotografía de crecimiento sostenible y equilibrado", ha destacado Escrivá en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. La Comisión Europea ha calculado que el déficit de España caerá al 3% en 2024, en línea con las previsiones del Gobierno, y al 2,8% en 2025, en este caso, tres décimas por encima de las proyecciones nacionales, pero constata una senda descendente impulsada por la evolución favorable de los ingresos y la eliminación progresiva de las medidas relacionadas con la energía. De este modo, Bruselas ha avalado la actualización de las previsiones fiscales del Gobierno, que apuntan a que España cumplirá en 2024 con el objetivo del 3% del PIB que exigen las nuevas reglas fiscales. Además, las proyecciones de la Comisión son más optimistas que las del Gobierno respecto al crecimiento de la economía, ya que lo sitúan en el 2,1% en 2024 --una décima por encima del pronóstico del Gobierno y cuatro más que en las anteriores previsiones--. APUESTA POR EL ALQUILER ASEQUIBLE Preguntado acerca del problema del acceso a la vivienda en España, Escrivá ha apuntado que no ve un conflicto en que se reduzca la propiedad de vivienda, al tiempo que ha mostrado su apoyo a potenciar el alquiler asequible. En esta línea, ha sostenido que se debe empujar a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos, que son las entidades fundamentalmente responsables de la provisión de vivienda, a través de políticas estatales "decididas", como ha afirmado que está haciendo el Gobierno.