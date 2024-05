Erdogan advierte a Netanyahu de que tendrá que "rendir cuentas por cada gota de sangre derramada" en Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a "todos los que participen en el genocidio" de la población palestina de que tendrán que "rendir cuentas por cada gota de sangre que derramen" en la Franja de Gaza. "Estaremos allí para hacer que los perpetradores del genocidio rindan cuentas ante la ley. No crean que Israel se quedará en Gaza. Si no se detiene a este Estado feroz, a este Estado terrorista, tarde o temprano pondrá sus ojos en Anatolia con la ilusión de una tierra prometida", ha alertado Erdogan. "El hecho de que los asesinos sionistas y sus peones nos apunten no es algo que debamos temer o rehuir, sino una medalla de honor que portaremos con orgullo en nuestro pecho", ha manifestado un Erdogan que ha defendido el trato brindado por Turquía a "los heridos procedentes de Palestina". Así las cosas, el mandatario turco, muy crítico con Israel, ha asegurado que Ankara "sigue apoyando" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en su lucha "por la independencia de sus propias tierras", según informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia. Desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo, Erdogan se ha mostrado a favor de la causa palestina y ha abogado en reiteradas ocasiones por la necesidad de alcanzar un alto el fuego que ponga fin a los ataques de Israel, que ha tachado de "genocidas" y ha llegado a comparar con la Alemania nazi. Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques contra Israel que se saldaron con casi 1.200 muertos y 240 rehenes, y motivaron la respuesta del Ejército israelí, que lanzó una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 35.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.