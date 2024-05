'El Turronero' defiende a Gabriela Guillén de las críticas recibidas: "Está muy sola y muy presionada por todo"

Este martes, multitud de rostros conocidos se acercaron a la apertura del restaurante Casa Salesas para celebrar la inauguración del local junto a los dueños de este. Entre ellos, Íñigo Onieva, quien acaparó todos los focos con la presencia de su mujer, Tamara Falcó, y parte de su familia política. Por otro lado, José Luis López 'El Turronero' tampoco pudo faltar, ya que es uno de los socios del empresario. Aunque por su parte, no pudimos ver a algunos de sus grandes amigos, entre los que se encuentran Bertín Osborne o Gabriela Guillén. A pesar de su larga amistad con el cantante, 'El Turronero' no dudó en mostrar su apoyo a su amiga, asegurando que se encuentra muy bien pero presionada: "Pero ella está muy sola en lo que lleva todo esto y en definitiva la mujer está muy presionada por todo, ella lo lleva bien, está contenta". En cuanto a si él le apoya, explica: "Por supuesto, yo apoyo a todos mis amigos, siempre". Aunque una cosa no quita la otra, y es que su amistad con el presentador sigue siendo igual de buena, por lo que explica cómo se encuentra de salud en estos momentos: "Bertín está mucho mejor, también. Todos, muy bien". Para zanjar el tema, reconoce que Bertín está deseando que se acabe cuanto antes su polémica con Gabriela: "Totalmente". Por otra parte, si le preguntan por Íñigo Onieva y su trabajo con el restaurante, explica: "Se ha implicado bastante y ha hecho un gran esfuerzo para que esto se produzca y esperamos que tengamos éxito. Vamos a celebrarlo que creo que nos lo merecemos". Finalmente, confesaba que el marido de la Marquesa de Griñón es un chico en el que se puede confiar: "Pues sí, ha demostrado que sí, hasta ahora sí".