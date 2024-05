El primer Mundial Femenino de Clubes se disputará en 2026 con 16 equipos

El Consejo de la FIFA se reunió en Bangkok (Tailandia) antes del 74ª Congreso de la FIFA y aprobó por unanimidad el calendario internacional femenino entre los años 2026 y 2029, con la gran novedad de la creación del Mundial Femenino de Clubes, que se disputará en enero o febrero de 2026 con 16 equipos en su primera edición. Tras la decisión que adoptó el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 de aprobar los principios estratégicos para la creación de una Copa Mundial Femenina de Clubes, y después de "exhaustivas consultas" posteriores con las confederaciones y demás partes interesadas, se confirmó la creación de la competición. El primer Mundial Femenino de Clubes se celebrará en enero o febrero de 2026 con la participación de 16 equipos. La competición se disputará cada cuatro años, si bien la FIFA no dio muchos más detalles de cómo será la competición, en cuanto a sedes o modo de clasificación. Por otro lado, en los años en que no se dispute ese Mundial de Clubes, y para facilitar el desarrollo continuo de los clubes femeninos en todo el mundo y atendiendo a las solicitudes de las confederaciones de brindar suficientes oportunidades de competir cada año, se propuso que se organizara otra competición femenina de clubes a partir de 2027. La FIFA aprobó un calendario que responde a un "planteamiento centrado en las jugadoras", a las que brinda más oportunidades para descansar y recuperarse. Además, el ente internacional asegura que acorta de seis a cinco los periodos internacionales, con el objetivo de reducir las interrupciones de las ligas nacionales y los desplazamientos. Con el objetivo de seguir protegiendo el bienestar de jugadoras y entrenadoras, y tras el mandato del Consejo de la FIFA del 14 de marzo de 2023, la FIFA enmendará el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores a partir del 1 de junio de 2024 para centrarse en los siguientes apartados, debatidos en profundidad con los grupos de interés del fútbol. Se ampliarán los derechos y la protección de los padres adoptivos y de las madres no biológicas. Se reconocerán los aspectos físicos, psicológicos y sociales en el caso de que no se puedan prestar servicios laborales debido a periodos menstruales dolorosos o complicaciones médicas relacionadas con el embarazo, y se exhortará a las federaciones a que faciliten a las jugadoras estabilidad emocional y cercanía a sus familias mientras estén convocadas con la selección nacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el calendario internacional femenino y las consiguientes enmiendas al reglamento representan avances importantes en el compromiso del ente por "subir el listón" del fútbol femenino con un "incremento de la competitividad" en todo el mundo. "Queremos incrementar la competitividad sobre todo en aquellas regiones donde el fútbol femenino está menos desarrollado, y con la protección del bienestar de las jugadoras. Tener acordado el calendario con suficiente antelación será beneficioso para la planificación", señaló Infantino. Por otro lado, el Consejo de la FIFA respaldó por unanimidad la postura global contra el racismo en el fútbol, que se presentará en el 74º Congreso de la FIFA del viernes 17 de mayo. En cuanto a la Copa Mundial Femenina de 2027, se confirmó que, de conformidad con el procedimiento de votación que el Consejo de la FIFA aprobó el 14 de marzo de 2024, se habían presentado al 74º Congreso de la FIFA para su decisión definitiva la candidatura conjunta de Bélgica, Países Bajos y Alemania y la candidatura única de Brasil. El Consejo de la FIFA confirmó que la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de 2025 se celebrará en Filipinas.