EEUU concluye que Boeing incumplió el acuerdo de seguridad que le evitó cargos por accidentes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha notificado este martes a la empresa multinacional de fabricación de aeronaves comerciales Boeing que puede ser procesada por haber incumplido los términos del acuerdo de seguridad de 2021 en el que evitó cargos penales por accidentes. "Por no cumplir completamente los términos y obligaciones bajo el acuerdo de procesamiento, Boeing está sujeto a un proceso por cualquier violación penal federal de la que Estados Unidos tenga conocimiento", ha indicado en una carta al juez de Fort Worth, Texas, Reed O'Connor, que supervisó el pacto anterior. No obstante, no ha determinado cómo procederá y ha indicado que la compañía tendrá la oportunidad de responder a su incumplimiento del acuerdo y a las medidas que ha tomado para remediar la situación antes del 13 de junio. Por su parte, Boeing ha sostenido que "ha cumplido los términos del acuerdo" y ha agregado que se comunicará "con el Departamento con la máxima transparencia" como lo han "hecho durante todo el plazo del acuerdo". El pacto al que Washington hace mención es un acuerdo por el que Boeing pagó más de 2.500 millones de dólares para evitar un proceso penal por dos accidentes de aviones que mataron a 346 personas en 2018 y 2019. Ahora, la Justicia ha vuelto a investigarle por una serie de fallos de seguridad que surgieron a principios de este año relacionados con el desprendimiento de paneles.