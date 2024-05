Disturbios en Nueva Caledonia por la concesión del voto a ciudadanos franceses dejan dos muertos

Al menos dos personas han muerto, más de medio centenar han resultado heridas y 130 se encuentran detenidas después de dos noches consecutivas de disturbios en el territorio de Nueva Caledonia durante el debate y posterior aprobación en el Parlamento francés de una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses; una decisión que buena parte de los indígenas canacos, independentistas en particular, temen como un recorte a sus derechos. El conflicto estalló el lunes durante la presentación de la reforma, un texto que propone el derecho a voto para ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en el territorio. Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), han denunciado la propuesta como un varapalo a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, en especial después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas. El lunes comenzaron así unas marchas organizadas por un "comité de coordinación de acciones sobre el terreno" (CCAT) proindependentista cercano al partido Unión Caledonia (UC), uno de los principales componentes del FLNKS. Sin embargo, la situación pronto degeneró en violencia con el estallido de un breve motín en la cárcel de Camp Est, donde tres guardias fueron tomados como rehenes durante unas horas. Finalmente, los disturbios han terminado por estallar esta pasada noche, tras la aprobación del texto en la Asamblea Nacional francesa por 351 votos a favor por 153 en contra, con el levantamiento de barricadas populares en todo el territorio y ataques a comisarías y negocios de la capital, Nouméa, así como en zonas aledañas como Saint Louis y Mont-Dore, informa el portal local La 1ère. El Alto Comisionado para Nueva Caledonia, Louis Le Franc, ha comparecido esta mañana ante los medios para informar del balance provisional de unos disturbios que achaca a "grupos y milicias de autodefensa". Tras declarar un toque de queda hasta las 06.00 de mañana, hora local, Le Franc ha avisado de una situación enormemente tensa en un territorio donde existen "76.000 armas declaradas". Sobre el fallecimiento, el Alto Comisionado ha indicado que la Policía no ha estado involucrada y que se debe a un "incidente de defensa propia", sin dar más detalles. Ahora mismo se han movilizado más de un millar de gendarmes y 700 agentes de Policía en todo el territorio, de acuerdo con el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, quien ha asegurado que un centenar de efectivos de seguridad tuvieron que ser evacuados esta pasada noche después de que un grupo de personas atacara una comisaría con armas de fuego y hachas", comentó a RTL. Entre los heridos hay al menos 60 agentes de policía. En un comunicado posterior, el FLNKS ha condenado los hechos violentos pero ha exigido la paralización del procedimiento -- el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha llamado a la calma inmediata, ha anunciado que tiene intención de ratificarlo a finales de junio -- que "ha reabierto el conflicto colonial" y roto lo estipulado en el acuerdo de Noumeá, que traza las líneas maestras de las competencias autonómicas del territorio. El CCAT, por su parte, ha lamentado los "gravámenes violentos", como ha llamado a los disturbios, ocurridos en las últimas horas contra los negocios locales, que "no eran necesarios pero son la expresión de las personas invisibles de la sociedad que sufren frontalmente la desigualdad y son marginadas a diario". "Queda una última oportunidad para que el Estado escuche nuestro más sentido grito y detenga definitivamente su plan en nombre de la paz en nuestro país", añaden. REUNIÓN URGENTE DE LA CÚPULA DE SEGURIDAD En medio de esta crisis, el Elíseo ha anunciado que Macron convocará este miércoles por la mañana, hora de París, un consejo de defensa y de seguridad nacional, dedicado a la violencia en Nueva Caledonia. Por ello, el Jefe de Estado canceló su viaje de un día a Fécamp, en Seine-Maritime, donde iba a inaugurar un parque eólico marino. El Consejo de Ministros, inicialmente previsto para la mañana, ha sido aplazado al miércoles por la tarde. En el capítulo de reacciones, destaca la de la líder de la formación ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, quien ha instado a la imposición inmediata del estado de emergencia en el territorio. "Está en juego la seguridad de las personas. Ya se han registrado varias muertes, pero también los bienes, en particular el tejido económico de la isla, han resultado gravemente afectados durante los disturbios", ha manifestado.