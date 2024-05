Crónica del Real Madrid - Dreamland Gran Canaria: 105-70

El Real Madrid sumó este miércoles el primer punto de su 'Playoff' de la Liga Endesa 2023-2024 tras imponerse con mucha autoridad por 105-70 en el WiZink Center al Dreamland Gran Canaria, rival sin demasiado acierto y que no pudo detener el aluvión madridista en el tercer cuarto que finiquitó cualquier opción de sorpresa. El campeón de Europa volvió a demostrar que eleva su nivel cuando llegan los momentos claves. A poco más de una semana de afrontar la defensa de su título en Berlín, el conjunto de Chus Mateo dio una buena versión en busca de acabar cuanto antes con esta primera eliminatoria cuyo segundo capítulo será el viernes en el Gran Canaria Arena, donde este año cayó con claridad (100-77). Allí se espera una mejor versión del 'Granca', que evidenció que no estaba en su mejor momento tras encajar tres derrotas seguidas. El equipo de Jaka Lakovic fue casi siempre a remolque y aguantó hasta el descanso, pero en el tercer cuarto fue arrollado por los locales y prefirió ya dejarse llevar para guardar toda la energía posible para el duelo ante su público. Dzanan Musa fue el mejor madridista con 26 puntos. Lakovic tuvo claro el plan de partido, sabedor de su inferioridad por dentro, y lo fió casi todo al lanzamiento exterior. Hasta 18 triples lanzó en el primer tiempo, no con demasiado éxito (6 aciertos), mientras que en defensa, cuando Tavares estaba en la pista, sufrió para tratar de detenerle, cargándose muy pronto con faltas dos de sus interiores como Pelos y Happ, ambos con tres al descanso. El francés fue uno de los que asumió la responsabilidad ofensiva al inicio y sus siete puntos sujetaron a los visitantes. En el bando local, Musa dio la réplica, sobre todo con sus elegantes penetraciones, y sus 14 puntos fueron claves para que el conjunto madridista mandase en el marcador. Sin embargo, la mejor racha del 'Granca' en el triple, con cuatro consecutivos, le permitió mandar, de forma breve porque otro del 'Chacho' Rodríguez se la devolvió al Real Madrid sobre la bocina del primer cuarto. El equipo grancanario trató de aguantar y de multiplicarse en defensa para evitar que su rival se despegase, pero no pudo evitar uno de sus momentos imparables, liderado por Llull, que con ocho puntos casi seguidos, amagó con romper por primera vez el encuentro (39-29). EL REAL MADRID ACELERA TRAS EL DESCANSO Lakovic llamó al orden a los suyos para detener la herida y su equipo respondió de inicio para volver a recuperar terreno con un 0-5 de parcial (39-34), pero volvió a adolecer de puntería desde fuera y la vuelta a la pista de Tavares le volvió a complicar las cosas con la llegada al descanso (46-38). Pero tras el paso por vestuarios, el campeón de Europa finiquitó la contienda con una de sus demoledores versiones en los dos lados del aro. El parcial de 31-15 acabó por romper el choque y la resistencia del Dreamland Gran Canaria, muy desacertado desde el triple (1/8) pese a lanzar en buenas posiciones. El Real Madrid se desató, pudo correr por primera vez, con Campazzo, que recibió antes del choque su premio de 'MVP' de la temporada y que había firmado una gris primera parte (3 pérdidas y 1 punto), mejor en la dirección y con Hezonja (8 puntos), Musa (7) y Yabusele (7) como ejecutores en ataque. El 'Granca' evitó apretar más de lo necesario y Poirier lo aprovechó para impedirle que maquillase algo el electrónico. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 105 - DREAMLAND GRAN CANARIA, 70 (46-38, al descanso). --EQUIPOS. REAL MADRID: Campazzo (5), Abalde (5), Musa (26), Yabusele (10) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Poirier (16), Hezonja (10), Llull (13), Rudy Fernández (-), Sergio Rodríguez (3), Causeur (4) y Ndiaye (6). DREAMLAND GRAN CANARIA: Albicy (-), Kljacic (-), Brussino (3), Pelos (9) y Shurna (12) --quinteto inicial--; Happ (10), Slaughter (5), Salvó (9), Lammers (8), Bassas (6), Prkacin (4) y Landesberg (4). --PARCIALES: 27-25, 19-13, 31-15 y 28-17. --ÁRBITROS: Calatrava, Cortés y Sánchez Sixto. Sin eliminados. --PABELLÓN: WiZink Center.