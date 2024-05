Crónica del Getafe - Atlético de Madrid: 0-3

El Atlético de Madrid confirmó su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones después de imponerse este miércoles al Getafe por un claro 0-3, gracias a la vuelta de la mejor versión de Antoine Griezmann, autor de los tres goles rojiblancos en el Coliseum en un choque plácido para los visitantes. Aunque lo tenía en su mano, el conjunto rojiblanco no quiso esperar más y certificó el ya principal objetivo del club. Lo hizo a domicilio, su talón de Aquiles este año, y lo hizo con una autoridad inusitada como visitante, liderado por su '7', otra vez protagonista para aparcar el mal momento que llevaba atravesando desde principios de enero. El de Macon sonrió de nuevo y Diego Pablo Simeone pudo respirar, aunque a falta de dos jornadas aún puede animar a los suyos a intentar superar incluso en la tercera plaza al Girona, que tiene a dos. El FC Barcelona está más lejos, pero si tropieza ante el colista Almería le podría abrir una opción incluso de subcampeonato. José Bordalás sigue sin encontrar la manera de ganar al 'Cholo' y se volvió a estrellar contra el argentino por duodécima ocasión. El conjunto azulón apenas tuvo opciones, las que le generó Mason Greenwood, improvisado 'falso 9' y que tuvo las dos mejores, la primera al inicio del encuentro y con 0-0, y donde le faltó más tino tras una buena maniobra, y una mejor con 0-1, pero con Oblak metiendo una gran mano para desviar su potente disparo al larguero. Eso fue lo mejor a nivel ofensivo del equipo getafense, ya sin más objetivos que sumar el máximo número de puntos y con apariencia de estar muy justo de energía. Esto no lo desaprovechó un Atlético serio y con más calidad arriba, con un Ángel Correa cuya movilidad fue un quebradero de cabeza para los centrales. Los colchoneros tardaron algo en cogerle el pulso al encuentro, pero no perdonaron la primera clara que tuvieron. Rodrigo de Paul dibujó un gran pase al espacio y por allí apareció Griezmann para plantarse solo ante David Soria y tirar de calidad para poner el 0-1 y casi acabar con la resistencia de su rival. GRIEZMANN SENTENCIA El Getafe trató de reaccionar y pudo empatar con la mencionada de Greenwood, pero su fue a los vestuarios con más desventaja. Otro buen pase de De Paul, en este caso en las inmediaciones del área, acabó con Correa metiendo un 'pase de la muerte' al que no llegó Lino, pero sí Griezmann para hacer el 0-2. El colegiado pitó fuera de juego, pero el VAR terminó por dar validez al doblete del '7'. Bordalás buscó mas mordiente ofensivo tras el descanso y metió un triple cambio con la entrada de Mata, Latasa y Jordi Martín, pero apenas pudo generar demasiado peligro sobre la portería de Oblak. Además, Griezmann no se relajó y finiquitó cualquier intento de emoción con su triplete para igualar, pese a las dudas sobre su rendimiento, los 16 goles en Liga del año pasado. A partir de ahí, el Getafe se hundió un poco más, mientras que el Atlético también fue aflojando poco a poco con el paso de los minutos y sin amenazar ya demasiado a David Soria. Los locales no pudieron marcar para avivar el tramo final y su rival confirmó su mejoría con su cuarta victoria consecutiva, la tercera sin encajar. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GETAFE, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (0-2, al descanso). --ALINEACIONES: GETAFE: Soria; Carmona, Gastón, Alderete, Diego Rico (Latasa, min.46); Maksimovic, Moriba (Mata, min.46), Milla (Yellu, min.59); Aleñà (Jordi Martín, min.46), Greenwood y Óscar Rodríguez. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Giménez, Witsel, Hermoso; Llorente (Reinildo, min.87), Barrios (Azpilicueta, min.46), Koke, De Paul, Lino (Saúl, min.76); Griezmann (Memphis, min.87) y Correa (Riquelme, min.69). --GOLES. 0-1, minuto 27. Griezmann. 0-2, minuto 45. Griezmann. 0-3, minuto 51. Griezmann. --ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). Amonestó a Rico (min.14), Alderete (min.55), Yellu (min.88) y Gastón (min.91), por el Getafe, y a Witsel (min.17), Giménez (min.77) y Hermoso (min.88), por el Atlético de Madrid. --ESTADIO: Coliseum.