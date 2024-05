Carmen Iglesias revela cómo es la Princesa Leonor en la distancias cortas: "Encantadora, muy cariñosa y empática"

La cronista de la Villa e historiadora Carmen Iglesias ha sido galardonada con la Medalla de Honor de Madrid por la "excelencia" de su trayectoria, además de su labor de docencia, divulgación e investigación y su "promoción de los valores ilustrados y democráticos" La académica española de reconocido prestigio, ha compartido con el equipo de Europa Press unas bonitas palabras para agradecer este premio, aunque no ha dudado en aprovechar el momento para recordar su etapa enseñando al Rey Felipe VI: "La única clase privada que di es al Príncipe, cuando era Príncipe el Rey, y que era un alumno estupendo, la única clase privada". Además, no ha dudado en elogiar a la familia del hijo del Rey Juan Carlos I, destacando especialmente la personalidad de la Princesa Leonor. Carmen se ha deshecho en elogios hacia la Infanta y la Princesa, describiéndolas como "maravillosas las dos", pero enfatizando que la futura Reina de España es "encantadora, muy cariñosa y muy empática" con las personas. Respecto al Rey Felipe VI, la académica lo describió como "estupendo, sereno, fuerte, amable", y lo elogió por su empatía, bondad e inteligencia. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las críticas que recibe la Reina Letizia, la historiadora prefiere no hacer comentarios directos, simplemente señalando que cree que "cumple con su papel". En cuanto a la institución monárquica en su conjunto, Carmen Iglesias expresó su opinión positiva, calificándola como "estupenda", aunque reconoció que es "un poquito pequeña, pero muy selecta y de primera". La Medalla de Honor de Madrid, otorgada a Carmen Iglesias, es un reconocimiento merecido a su destacada trayectoria académica y su contribución al ámbito cultural y educativo de España.