112-97. Jokic impone la ley del triple MVP

Redacción Deportes (EE.UU.), 14 may (EFE).- El serbio Nikola Jokic lució su versión más contundente este martes y destrozó a los Minnesota Timberwolves con 40 puntos y trece asistencias para dar a los Denver Nuggets una victoria en casa por 112-97 que les deja a un triunfo de las finales de la Conferencia Oeste en los 'playoffs' de la NBA.

Ante la mirada del comisionado de la NBA, Adam Silver, los vigentes campeones tumbaron a los Wolves por tercera vez consecutiva, tras perder los dos primeros enfrentamientos de esta serie de segunda ronda.

Esas dos victorias, logradas además a domicilio, ilusionaron a los Wolves, pero la reacción de los Nuggets fue feroz.

Jokic recibió el premio MVP de la mano de Silver y firmó 40 puntos, siete rebotes y trece asistencias, sin perder balón alguno. Se convirtió en el segundo jugador capaz de lucir números de este nivel en los 'playoffs' tras Chris Paul.

Fue protagonista con unas jugadas extraordinarias, incluido un triple ante el marcaje del francés Rudy Gobert, el mejor defensa de la temporada, que dejó boquiabierto al público.

Aaron Gordon le apoyó con un doble doble de 18 puntos y diez rebotes, Kentavious Caldwell-Pope y Jamal Murray aportaron 16 puntos cada uno y Christian Braun contribuyó con 10 puntos saliendo del banquillo.

Los Nuggets tuvieron un 55 % de acierto en tiros de campo y un 47 % de acierto en triples, demasiado para que los Wolves pudieran evitar la derrota.

El dominicano Karl Anthony Towns fue el líder anotador de Minnesota con 23 puntos, mientras que Anthony Edwards metió 18 y dio nueve asistencias. Mike Conley estuvo de baja en los Wolves por molestias en el tendón de Aquiles.

Ejerció de triple MVP Jokic con un arranque de partido incuestionable. Metió doce puntos en el primer cuarto y llevaba ya 19, ocho asistencias y dos robos al descanso.

Llevó de la mano a sus Nuggets. Al ecuador del encuentro llevaba un punto menos que el resto de sus compañeros en el quinteto titular, más asistencias y más robos.

Aún así, los Wolves consiguieron mantenerse en el partido y se fueron al descanso a seis puntos de distancia de los Nuggets. Karl Anthony Towns, con once puntos, y Nickeil Alexander Walker, también con once puntos y tres de tres en triples, sostuvieron a los visitantes, en los que Edwards no pasaba de los cinco puntos.

Fue en el tercer período cuando los Nuggets dieron un golpe al partido. Lo hicieron a base de parciales, comenzados con un 8-0 que les dio trece puntos de ventaja en el 76-63, y con Jokic como protagonista.

El triple MVP metió 16 puntos en el tercer cuarto, con seis de siete en tiros de campo, capturó tres rebotes y dio además cuatro asistencias. Aaron Gordon, con una actuación dominante ante el poderío del defensa del año Rudy Gobert, también contribuyó a disparar la veentaja de los Nuggets hasta el 88-74 con el que los Nuggets llegaron al último período.

Naz Reid guió un parcial de 7-0 que dio esperanzas a los Wolves y que recortó distancias a doce unidades, pero los Nuggets no tardaron en marcar territorio.

Un descomunal triple de Jokic ante Gobert subió el 106-92 que con tres minutos por jugar sentenció virtualmente el choque.

Andrea Montolivo