Valentin Paret Peintre, el rey en la Boca de la Selva; Pogacar sigue de rosa

Redacción deportes, 14 may (EFE).- El francés Valentin Paret Peintre (Decathlon), un ultraligero de 23 años y 51 kilos de peso, estrenó su palmarés profesional imponiéndose escapado en la décima etapa del Giro de Italia, entre Pompeya y la cima de Bocca de la Selva, de 142 kilómetros, en la que mantuvo la maglia rosa de líder el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

Paret Peintre, "pintor" en francés, hizo una obra maestra en el ascenso a Boca de la Selva, donde atacó a falta de 3 km para marcharse en solitario y celebrar emocionado, incrédulo, su estreno profesional. Despertó del sueño con un tiempo de 3h.43.50, a una media de 38 km/h.

"Quería un buen resultado en una etapa, pero ahora tengo una victoria. No lo puedo creer", dijo Valentin, hermano de Auelien, compañero de equipo, quien ganó una etapa en el Giro 2023. Triunfó con 30 segundos de ventaja sobre su compatriota e ídolo Romain Bardet (DSM) y de un minuto respecto al esloveno Jan Tratnik (Visma).

No hubo batalla entre los favoritos. Nadie atacó, por lo tanto, Pogacar y el UAE se dedicaron a marcar a los rivales y dejar hacer con la maglia rosa a buen recaudo. La alta jerarquía entró en meta a 3.14 minutos. El patrón del Giro mantuvo diferencias: 2.40 sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y 2.58 respecto al galés Geraint Thomas (Ineos).

Día de montaña, con apenas respiro a partir del km 50, propicio para pensarse bien hacer una escapada desde lejos. El desafío lo aceptaron De Marchi, Simon Clarke y Hermans con la primera fuga del día, iniciada poco después de la salida desde la vieja Pompeya, la ciudad romana sepultada por la lava del Vesubio en el siglo I. El pelotón lo componían 158 corredores.

El perfil de la etapa se levantó con el ascenso a Camposauro (2a, 6,1 km al 7,5%), donde se anuló la fuga inicial y se formó una gran expedición con 26 hombres al comando, los mejor colocados en la general Filippo Zana y Bardet, a más de 7 minutos. Allí estaban, entre otros, Juanpe López, Alaphilippe, Caruso, Esteban Chaves y Schachmann.

No mostró demasiada inquietud el UAE de Pogacar, aunque fue el equipo encargado de tirar en cabeza de un pelotón que cruzó la cima a 3.30 minutos de la avanzadilla. Hasta meta mucho que escalar y pocos respiros.

Sin la menor urgencia por ejecutar la caza de los rebeldes, el UAE entregó la etapa. Nada menos que 5.20 minutos de retraso a 30 km de meta. Ese dato desencadenó movimientos en la fuga. No todos querían jugar sus cartas en la subida a Bocca de la Selva.

Atacó el esloveno Tratnik, quien abrió hueco mientras por detrás solo reaccionaban cuatro corredores, entre ellos Bardet. El compatriota de Pogacar lanzó su valiente órdago de lejos. Inició el ascenso a Bocca De la Selva (1a, 18,1 km al 5,6%) con fe y más de un minuto de adelanto. En el grupo de la maglia rosa, tranquilidad, a 5 minutos.

Tratnik contra un dúo galo, Paret Peintre y Bardet, y éste último con opciones de colocarse en el podio. Fue el menor de los hermanos Peintre, Valentin, quien plantó a su compatriota a 3 km de meta. Se fue a por el esloveno, lo atrapó y lo dejó clavado. Directo a meta.

El ultraligero de Annemasse, solo 51 kilos, voló hacia meta a por la victoria y el estreno de su palmarés profesional con 23 años. Ya nadie le pudo echar el lazo. Paret Peintre dibujó una atractiva hazaña en la Boca de la Selva.

El año pasado ganó Aurelien, esta vez Valentin. Los hermanos ya tienen una etapa cada uno. Fiesta en la familia de los "pintores". Y un día menos para Pogacar, esta vez tranquilo, controlador, sin gastar más de la cuenta. Para exhibirse ya tiene la crono del sábado. Riesgos ya los justos.

Este miércoles se disputará la undécima etapa, entre Foiano di val Fortore y Francavilla al Mare, de 207 km.

"No puedo describir lo que siento ahora, es simplemente. Vine al Giro para conseguir un buen resultado en una etapa, y.. ¿por qué no ganar? Ahora tengo una victoria de etapa, para mi la primera victoria profesional. No lo puedo creer", dijo en meta el ciclista de Annemasse. Valentin Paret-Peintre, hermano de Aurelien, compañero de equipo y ganador de una etapa del Giro en 2023, admitió que su compatriota Romain Bardet, segundo clasificado, era alguien a quien admiraba hace unos años, lo que hace aún más especial haberlo derrotado. "Es cierto, lo veía cuando era joven, cuando subió al podio del Tour de Francia. Soñé con verlo hoy, luché con él y lo vencí", dijo.

"Los últimos 4 km fueron los más difíciles y dije. OK, si quiero atacar, tiene que ser a falta de 4 km, así que estaba esperando y esperando. Salté en la última subida y cuando vi los últimos 3 ya lo dí todo a fondo", concluyó.