Una espectacular nebulosa en rosa a 5.500 años luz

Esta imagen muestra a Gum 46, una impresionante nube de gas en tonos rosa situada a 5.500 años luz de distancia, revelando nuevos detalles gracias al Very Large Telescope (VLT) de ESO. En el corazón de Gum 46 hay una estrella joven, caliente y azul llamada HD311999. Su intensa radiación excita los átomos del gas circundante, que luego reemiten esta energía en colores o longitudes de onda muy específicas. El tono rosado que domina esta imagen se debe a los átomos de hidrógeno, el elemento más abundante en esta nebulosa y en el Universo en su conjunto. Según explica la NASA, las nubes oscuras y tenues que rodean la nebulosa también son una visión impresionante. Estas nubes no son intrínsecamente oscuras: son regiones extremadamente densas de polvo que bloquean el paso de la luz a través de ellas, envolviendo el corazón brillante de Gum 46. Esta imagen fue creada como parte del programa Joyas cósmicas de ESO, una iniciativa que pretende producir imágenes de objetos interesantes, enigmáticos o visualmente atractivos utilizando telescopios de ESO, con un fin educativo y divulgativo. El programa hace uso de tiempo de telescopio que no puede utilizarse para observaciones científicas.