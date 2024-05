Redondo defiende la Ley del solo sí es sí y pide al PP que deje de generar "miedo, ansiedad y de asustar a la sociedad"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la Ley del solo sí es sí, que ha dicho que es "una buena ley", y ha pedido al PP que deje de generar "miedo, ansiedad y de asustar a la sociedad", en la sesión de control al Gobierno en el Senado. "Señoría, esta ley es verdad, tuvo dificultades en el pasado pero debemos mirar hacia el futuro, debemos mirar hacia adelante y le pido de verdad que deje de generar miedo, que deje de generar ansiedad, que deje de asustar a la sociedad, a la ciudadanía española", ha asegurado a la pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Popular María José Pardo, sobre si la ministra cree que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha protegido más a las mujeres. En este sentido, Redondo ha dicho que la Ley del solo sí es sí "es una buena ley para prevenir las violencias sexuales contra las mujeres y para atender mejor a las víctimas". Asimismo, ha dicho que la ley es una "buena ley" porque "pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales, porque cumple con el convenio de Estambul, porque dota de más recursos a las víctimas con, por ejemplo, los centros de crisis, 24 horas, los 365 días del año, en todo el territorio nacional". Además, ha señalado que la ley "cree en las mujeres, porque no cuestiona su palabra, porque confía en que dicen la verdad". En esta línea, ha añadido que el "incremento" de las denuncias es también síntoma de que la violencia sexual es "más visible" y que la sociedad en general y las víctimas están "más sensibilizadas". Igualmente, la titular de la cartera de Igualdad ha recalcado que "la España de hoy ha cambiado mucho" y que "en nada tiene que ver con la España de hace 20 años". "España ha cambiado y esta es una buena ley que se adecua a la situación y a las necesidades de España", ha subrayado. En este sentido, Redondo ha agregado que lo "realmente peligroso" son los discursos negacionistas, que ha dicho que "están corriendo como la espuma en las redes sociales". "Me sorprende mucho de verdad que ustedes estén tan preocupadas por la violencia de género cuando están gobernando con la extrema derecha en ayuntamientos, en comunidades autónomas, esa extrema derecha negacionista que quiere devolvernos a la caverna, eso es lo que debería preocuparle, señoría", ha afirmado. "ESTO SÍ QUE MERECE QUE LE DIGAMOS: ¡VERGÜENZA!" Por su parte, la diputada ha señalado que la Ley del solo sí es sí ha bajado la condena a 1.233 agresores sexuales y ha excarcelado a 126. "Estos son los datos, este es su feminismo y esto señora ministra sí merece que le digamos: ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!", ha apuntado Pardo, refiriéndose a la intervención de la ministra en el Congreso de los Diputados, donde Redondo estalló contra el PP, tras sus acusaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En esta misma línea, Pardo ha afeado a la ministra que defendiese a Begoña Gómez con "tesón" y no "a las víctimas de esos agresores sexuales que fueron excarcelados o rebajados" como consecuencia de la Ley del solo sí es sí. "La ley de la que usted exalta ahora su buenismo es aquella ley que también decía el señor presidente del Gobierno, que era un hito, que era una ley de vanguardia cuando fue finalmente un verdadero peligro para las mujeres y sí tuvo que llegar este partido para poner fin a ese peligro para las mujeres", ha subrayado. Finalmente, la 'popular' le ha añadido a la ministra que "su feminismo de pancarta ya no convence a nadie".