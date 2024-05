Como no podía ser de otra forma dos estrellas canarias, Ptazeta y Danny Romero, encabezan el cartel de Desalia 2024, que este año se celebrará del 22 al 26 de mayo en el paraíso de Maspalomas, Gran Canaria. El hotel Abora Catarina by Lopesan se transformará durante cinco días en el lugar donde vivir ahora será algo muy serio y en donde sus 1.000 asistentes serán protagonistas de momentos únicos. NOCHE ÉPICA CON SABOR CANARIO La trapera Ptazeta llega dispuesta a revolucionar la noche Desalia en el recinto Oasis. La intérprete de temazos como la Music Sessions con BZRP 'Miénteme' y 'Mami' es una de las cabezas de cartel de la gran noche Desalia, en la que todos sus asistentes se visten de color blanco. Esta será una de las pocas veces que Ptazeta se dejará ver este verano y en la que pondrá a bailar a los miles de asistentes, entre los que habrá decenas de actores, actrices, influencers y streamers de primer nivel. En la noche Desalia, Ptazeta estará acompañada por Danny Romero, nacido del boom urbano, que ha supuesto una revolución para la escena musical, no sólo por sus temas como 'Motívate' o 'Cosas locas', sino también por sus colaboraciones con Juan Magán o Lérica. Para culminar la noche, DJ Nano, referente del Electro Dance en nuestro país, hará vibrar a todos los asistentes con su artillería de temazos. MÁS MÚSICA EN DESALIA 2024: DESDE KIKO RIVERA HASTA UN GRUPO SORPRESA Pero la noche Desalia no es el único momento para disfrutar de música de calidad. Durante los cinco días de viveahorismo, habrá diversos momentos en los que los asistentes podrán sumergirse en experiencias musicales excepcionales. Uno de los platos fuertes será la actuación del Dj Kiko Rivera, reconocido por fusionar el reguetón y la música electrónica en lo que él denomina electro-latino. Su más reciente sencillo, 'El Mambo', ya ha alcanzado el doble disco de platino en España, consolidando su posición como figura destacada en la escena musical. Además del hijo de Isabel Pantoja también estarán presentes influencers y fieles rostros de Desalia como Luc Loren y Michenlo, y varios de los DJ del momento, como Anthony Godfather, Barce, Carmen de la Fuente, Innmir, Isaac Corrales, Juan Valiente, Quike AV, Radness y Xune. DJ FELI GANA EL RETO Y DEBUTA EN DESALIA 2024 Las redes sociales están llenas de talento y Ron Barceló ha buscado nueva cantera de DJs entre los usuarios de Instagram. Para ello, la marca lanzó un desafío para completar el cartel de Desalia en el que ofrecía la oportunidad de cumplir el sueño de pinchar en Desalia. El reto requería subir un vídeo demostrando por qué eran el DJ ideal para Desalia, utilizando el hashtag #DesaliaDebut. Más de 100 aspirantes participaron, pero el ganador fue Feli, un joven DJ que demostró su dedicación y talento, asegurando hacer saltar a todos los asistentes de esta nueva edición de Desalia. Pero esto no es todo, Desalia 2024 aún guarda más sorpresas: una actuación especial protagonizada por el grupo pop más icónico y brillante del panorama actual. Además, durante los próximos días, Desalia desvelará los nombres de las decenas de VIPs que harán de esta experiencia algo inolvidable QUÉ INCLUYE DESALIA La emblemática experiencia musical non-stop de Ron Barceló se celebrará entre el 22 y 26 de mayo, e incluye alojamiento en el Hotel Abora Catarina by Lopesan de 4* en régimen de todo incluido; desplazamientos desde: Madrid, Málaga, Murcia, Barcelona, Valencia y Alicante; invitación a las fiestas organizadas por la marca en los diferentes emplazamientos, así como al resto de eventos previstos durante la experiencia. ¡Y muchas sorpresas por descubrir!