Previa del Getafe - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita este miércoles al Getafe en la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2023-2024, un encuentro en el que los rojiblancos buscan cerrar su presencia en la próxima edición de la Champions, para lo que necesitan apenas un punto en las últimas tres jornadas --salvo hecatombe final--, por lo que podría haber rotaciones, ante un conjunto 'azulón' sin demasiados alicientes, pero que quiere seguir su racha frente al equipo 'colchonero' para recuperar su fortaleza en casa. El Coliseum acoge este miércoles (22.00) el derbi madrileño entre Getafe y Atlético, con el gran atractivo de la batalla final de los del 'Cholo' Simeone para asegurar la cuarta plaza de la tabla. Ahora, marchan con 70 puntos cuando quedan 9 en juego, mientras el Athletic Club es quinto con 62. Un empate en el feudo 'azulón' les permitiría certificar virtualmente la Liga de Campeones, aunque ganen los vascos, ya que habría que acudir entonces a un igualado 'golaverage' general --el individual está empatado--, que dominan los colchoneros --25 y 22, respectivamente--. Una situación que obliga a los bilbaínos a ganar los tres últimos partidos y que los madrileños solo saquen un punto de nueve como máximo, algo improbable, pero no imposible. Por ello, deberá rematar la faena por la Champions en el Coliseum, después de acercar el objetivo con el triunfo por 1-0 ante el RC Celta con un golazo en la recta final del duelo del argentino Rodrigo de Paul. Y, además de un Getafe siempre rocoso, el rival del Atlético será su irregularidad como visitante esta temporada, con solo dos triunfos en sus últimas diez salidas. La última, la más reciente, por 0-1 en Son Moix. Sin embargo, visitar el Coliseum no ha sido un gran obstáculo para los rojiblancos en las últimas temporadas, de hecho, suele provocar una sonrisa en el Atlético. En sus últimas diez visitas en Liga al feudo 'azulón', todas ellas con el 'Cholo' ya en el banquillo, ha sumado ocho victorias y dos empates. Y es que la última victoria del Getafe sobre los 'colchoneros' como local fue en noviembre de 2011, por lo que Bordalás nunca ha vencido a los rojiblancos en su carrera (8D y 3E). Los pupilos de Simeone han conseguido acercarse a su identidad y esencia, basada en la solidez defensiva, gracias a que se han reencontrado con la efectividad --con el 1-0 como resultado de los dos últimos partidos-- y la portería a cero. Y ante el Getafe, misma receta, aunque con cambios en el once. En una semana con tres partidos, y sin los lesionados Thomas Lemar y Nahuel Molina, Simeone prepara cambios en todas las líneas, dando minutos a los que descansaron ante el Celta. Así, Llorente apunta al carril derecho y Lino por la izquierda, con una línea por detrás formada por Witsel, Giménez y Hermoso. En la medular, Barrios y De Paul apuntan a novedades, mientras que Morata, suplente el fin de semana, y Depay pelean por ser acompañante de un Griezmann que necesita volver a ser imprescindible. También podría volver los más habituales al once de los 'azulones', después de las rotaciones en la derrota (1-0) frente al Cádiz, la segunda consecutiva para los del sur de Madrid. Y es que su salvación antes de la recta final ha relajado a los de Bordalás, que deben encontrar una meta para las últimas tres jornadas, como mantener un 'top 10' que ahora cierra con 43 puntos. El Getafe se refugia en su competitividad y rendimiento ante los rojiblancos en sus dos últimos enfrentamientos, en los que ha conseguido rascar dos empates. El último de ellos, en la primera vuelta (3-3) y que permitió, remontada mediante, romper la racha de victorias consecutivas del Atlético en el Metropolitano, que se quedó en 20. Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Domingos Duarte y Borja Mayoral son bajas por lesión y no esatrán en un once al que volverá Alderete en la línea de cinco defensas, con la gran duda de si el técnico alicantino elegirá a Gastón Álvarez o Diego Rico por la izquierda. Moriba regresaría al centro del campo tras su suplencia, mientras Óscar Rodríguez y Latasa acompañarán a un vital Greenwood. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: GETAFE: Soria; Carmona, Djené, Alderete, Diego Rico; Maksimovic, Moriba, Milla; Greenwood, Latasa y Óscar Rodríguez. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Witsel, Giménez, Hermoso; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Lino; Griezmann y Morata. --ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). --ESTADIO: Coliseum. --HORA: 22.00/Movistar LaLiga.