Presentan una nueva moción de censura contra la presidenta de Perú por ataques a la separación de poderes

El partido Cambio Democrático han presentado este martes una nueva moción de censura contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, por ataques a la separación de los poderes del Estado, así como por falta de transparencia y la ausencia de explicaciones por los doce días en los que se ausentó en junio de 2023. La moción ha sido presentada ante los medios por las diputadas de Cambio Democrático Ruth Luque y Susel Paredes como paso previo a buscar las firmas necesarias en el Congreso para que pueda ser debatida la propuesta. En esta ocasión, a la presidenta peruana se le acusa de interferir de manera sistemática en el sistema judicial por lo que no sería apta para ocupar el cargo debido a estos supuestos ataques contra la separación de poderes. "Tiene que ver con la obstaculización y la afectación al principio de independencia, separación y autonomía de poderes. Estamos (...) ante una afectación flagrante, sistemática y permanente de una presidenta que no respeta la autonomía de poderes", ha denunciado Luque, según recogen medios peruanos. El otro punto de la moción de censura reprocha a la presidenta no haber dado las explicaciones oportunas con motivo de una ausencia sin autorización del Congreso en junio de 2023 que se prologó durante doce días y que algunas fuentes sostienen que se produjo porque se sometió a una operación de cirugía estética. "La opinión pública tendrá que saber quiénes son los congresistas que empiezan a seguir sosteniendo a una presidenta que claramente está incapacitada para el cargo. Acá si las bancadas no quieren hacerse cargo, cada congresista tendrá que responder políticamente por su decisión", ha subrayado. Boluarte ya ha salido airosa este año de otros dos intentos de debatir su cese en el Congreso, el último relacionado con el 'caso Rolex', en relación a la causa pendiente que tiene ante la Fiscalía por una decena de relojes de lujo y otras joyas que no declaradas, así como por una cuenta bancario de origen desconocido.