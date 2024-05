(Pre) Celta y Rayo buscan hundir al Cádiz ante Athletic y Granada

Celta y Athletic Club se miden este miércoles en Balaídos en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, en un encuentro en el que los locales buscar una victoria que prácticamente certifique su permanencia ante un rival que quiere seguir apurando sus opciones de luchar por la cuarta plaza, mientras que el Cádiz vivirá un derbi regional que podría mandarlos a Segunda ante un Sevilla sin nada en juego y el Rayo Vallecano intentará aprovechar el estado anímico del Granada para firmar la salvación también. El RC Celta recibe al Athletic Club (22.00) en la antepenúltima jornada liguera con la permanencia en juego. Los de Giráldez, que vienen de caer en el Metropolitano, han visto como volvían al abismo de la 17ª posición, con cinco puntos de renta sobre el Cádiz, por lo que un triunfo ante los bilbaínos sería un paso de gigante que podría significar la permanencia si el conjunto gaditano no gana. Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde, lastrado por un final de temporada en el que solo han conseguido una victoria en las últimas seis jornadas, se enfrenta a su primer 'match ball' de cara a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. Para continuar en la lucha, los rojiblancos necesitan lograr el triunfo en Balaídos y que el Atlético de Madrid se deje puntos en su visita al Coliseum. El equipo celeste se encomienda al empuje de Balaídos para lograr el triunfo. Ante su público, el Celta ha conseguido sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego, en la que es la mejor racha de resultados de la temporada en casa. Además, los de Giráldez han recuperado la mejor versión de Iago Aspas, que ha marcado tres goles y ha participado en seis en los dos últimos partidos ligueros del los vigueses en casa y que se le da bien el Athletic ya que es el cuarto equipo al que más goles ha marcado a lo largo de su carrera, 10 en 17 partidos. Por su parte, el Athletic apura sus últimas opciones de jugar la próxima Liga de Campeones en un estadio en el que solo ha ganado una de sus últimas tres visitas y en el que solo ha anotado un gol en sus últimos cuatro partidos. Un hecho al que se suma que se suma que su máximo goleador esta temporada, Gorka Guruzeta, no estará presente a causa de la operación de apendicitis sufrida la pasada semana. La buena noticia para Valverde será la vuelta de los sancionados Yeray Álvarez y Aitor Paredes, sancionados la pasada jornada, que hicieron que la defensa rojiblanca estuviera muy mermada en el partido ante Osasuna. El que no estará en Vigo será Yuri, que vio la quinta amarilla de la temporada en Liga y cumplirá ciclo de amarillas. Por otro lado, en la capital andaluza, Sevilla y Cádiz medirán fuerzas en el Ramón Sánchez-Pizjuán (19.30), en un derbi regional que puede acabar en drama para los visitantes que, en caso de derrota o empate, podrían certificar su descenso matemático a LaLiga Hypermotion. A pesar de ello, la victoria lograda por los gaditanos la pasada jornada frente al Getafe ha insuflado moral a los de Mauricio Pellegrino que siguen soñando con el milagro de la permanencia. Menos en juego tiene el Sevilla de Quique Sánchez Flores que, tras la derrota el pasado sábado ante el Villarreal, se ha quedado sin opciones matemáticas de alcanzar puestos europeos, y disputará las últimas tres jornadas de Liga con únicamente la imagen y el prestigio del club, así como escalar lo máximo en la tabla clasificatoria. Para lograrlo, los hispalenses necesitan continuar con su buena racha de resultados en casa, donde han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, cayendo derrotados en tan solo uno de los últimos seis. Enfrente, al Cádiz, que no ha ganado en el Sánchez-Pizjuán en el siglo XXI, solo le valen los tres puntos para asegurarse seguir en la lucha por la permanencia en las dos últimas jornadas, mientras que un traspié en Sevilla, lo condenaría a Segunda si el Celta logra el triunfo ante el Athletic. En caso de conseguir el triunfo, los cadistas, que son el segundo peor visitante de la categoría, lograrían su primer triunfo lejos del Nuevo Mirandilla desde abril del 2023 y meterían presión también al Mallorca, ahora a siete puntos. En lo deportivo, Sánchez Flores, que recupera a Badé, no podrá contar con los lesionados Isaac Romero, Óliver Torres, Sow, Lamela y Gudelj, mientras que Pellegrino sigue sin tener disponibles a los lesionados José Mari, Koumaré, Meré, Luis Hernández, San Emeterio y Ousou, todos ellos baja también en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. EL RAYO BUSCA CERTIFICAR LA PERMANENCIA ANTE UN DESCENDIDO GRANADA Por último, Rayo Vallecano y Granada se enfrentan en el Estadio de Vallecas (19.30), en un partido en el que los vallecanos pueden asegurar virtualmente la permanencia en LaLiga EA Sports ante un equipo nazarí ya descendido a LaLiga Hypermotion. Para lograrlo, los de Iñigo Pérez, que tienen seis puntos de ventaja sobre el Cádiz, necesitan ganar el encuentro ante su público y que no lo hagan los cadistas. Sin embargo, Vallecas se le ha resistido ya que tan solo ha logrado tres triunfos en lo que se lleva de campaña, siendo el segundo peor local del campeonato. El rival parece el propicio para los franjirrojos que, además de encontrarse a un equipo moralmente hundido por la confirmación del descenso, han ganado seis de sus últimos siete enfrentamientos en el Municipal de Vallecas. Por su parte, el Granada, dirigido por el extécnico rayista José Ramón Sandoval, ha perdido 11 de sus últimos 13 encuentros lejos del Nuevo Los Cármenes, en los que ha recibido 26 tantos, cifra que ayuda a que los nazaríes sean el equipo más goleado de LaLiga EA Sports a domicilio. --PROGRAMA DE LA JORNADA 36 EN LALIGA EA SPORTS. -Miércoles 15 de mayo. Rayo Vallecano - Granada. Díaz de Mera (C.C-Manchego) 19.30. Sevilla - Cádiz. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19.30. Celta - Athletic. García Verdura (C.Catalán) 22.00. Getafe - Atlético de Madrid. Melero López (C. Andaluz) 22.00.