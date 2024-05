Pezzella no llega

Sevilla, 14 may (EFE).- El central argentino del Betis Germán Pezzella no se ha ejercitado este martes con el grupo por la fractura en un dedo del pie que ya lo dejó fuera de la convocatoria para el pasado partido ante el Almería (3-2) y no estará en el próximo de los verdiblancos del próximo jueves ante Las Palmas en el 'Gran Canaria'.

Ya avisó el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, de la dificultad de recuperar a Pezzella para el duelo ante los canarios, que los verdiblancos afrontan en sexta posición con 55 puntos tras la derrota de este lunes ante el Barcelona de la Real Sociedad, rival del próximo domingo de los béticos en el Villamarín y que suma 54.

En el duelo por la sexta plaza, que da derecho a la Liga Europa, los de Pellegrini afrontan el doble compromiso de jueves y domingo y lo harán, a la espera de la evolución de Pezzella para el choque del domingo, con las bajas por lesión del argentino Chimy Ávila, Marc Bartra y el congoleño Cédric Bakambu.

Sí recupera el chileno al canterano Assane Diao, quien ha estado ausente en los dos últimos partidos por unas molestias lumbares, aunque venía contando poco para el técnico de Santiago. EFE

