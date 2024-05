Pantalón súper amplio y conjunto de tweed de Mango. La combinación ideal de la Reina Letizia en su regreso a Oviedo

Arranca una nueva e intensa semana de trabajo para la Reina Letizia, que de nuevo con las zapatillas deportivas que se han convertido en sus grandes aliadas después de fracturarse el dedo central del pie derecho en un accidente doméstico hace aproximadamente 10 días, se ha desplazado hasta Oviedo para presidir el acto conmemorativo del 'Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja'. Un evento solidario marcado por la conmemoración de los 160 años de historia de Cruz Roja Española y en el que se han entregado las medallas de Oro de la institución entre otros al cineasta Fernando León de Aranoa, y en el que su Majestad ha vuelto a dar una lección de estilo y a demostrar que los tenis no están reñidos con la elegancia y la sofisticación. Con el protagonismo en sus deportivas blancas -el modelo Geo Court III de Vivobarefoot, que ha lucido en sus tres últimas apariciones-, Doña Letizia ha enamorado con un look ideal y cómodo que no tardaremos en imitar: un pantalón súper amplio blanco de tiro alto y estilo palazzo, que ha combinado con una chaqueta corta de tweed de mango en tonos rosas con detalles desflecados de Mango de esta temporada (tiene un precio de 69,99 euros) y un top a juego que, como ha revelado 'Vanitatis', en origen era un vestido que la Reina pidió modificar a sus costureras de Zarzuela. Un outfit que nos ha conquistado por completo y al que ha puesto la guinda recuperando sus favorecedores pendientes de diamantes y rubíes de Gold&Roses, además de su inseparable anillo de Coreterno.