Nueve mujeres acusan al productor francés Alain Sarde de violación y agresión sexual

Nueve mujeres han denunciado al productor francés Alain Sarde por casos de violación, agresión sexual y acoso, todos ellos sucedidos en la época de los años 80 y 90, según recoge Europa Press de una investigación publicada por la revista 'Elle'. La mayoría de las mujeres denunciantes eran por entonces jóvenes aspirantes a actrices y la mayoría en la veintena e incluso alguna menor de edad cuando sucedieron los hechos. Sarde ha sido productor de algunos grandes títulos como la película 'El pianista', de Roman Polanski, o 'Nelly y el señor Arnaud', con Emmanuelle Béart de protagonista. La revista recoge testimonios como los de Annelise Hesme, de 24 años en el momento en que se reunió con Sarde -en al año 2001- para obtener un papel en una de sus películas. No obstante, la actriz ha explicado que la proposición del productor fue otra distinta, la de ejercer de "escort" en una de sus fiestas. "Organizaba cenas con actores, directores, distribuidores y me explicó que les gustaba tener mujeres bonitas e ingeniosas como yo en la mesa. Luego añadió: 'por supuesto, es de pago, y luego, si entre el lote hay uno que te gusta, te toca a ti ganar más dinero por la noche...", ha apuntado la denuncia sobre la actitud de Sarde, que hoy cuenta con 72 años. Esta noticia, que coincide con el comienzo del Festival de Cannes en Francia, se suma también a la publicación de un manifiesto en el que un centenar de personalidades del mundo del cine, entre ellas numerosas actrices, han exigido en una columna en 'Le Monde' una ley integral contra la violencia sexual. "Somos 100, pero en realidad somos cientos de miles. Nuestros discursos 'metoo' han revelado una realidad envuelta en negación: la violencia sexista y sexual es sistémica, no excepcional. Sin embargo, un caso parece perseguir a otro, ¿quién nos escucha realmente?", han apuntado en el texto. Entre las firmantes, las actrices Isabelle Adjani, Charlotte Arnould, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Emma de Caunes, Judith Godrèche, Isild Le Besco y Muriel Robin, así como las autoras Leila Slimani, Christine Angot y Vanessa Springora y el actor Philippe Torreton.