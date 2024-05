Nebulossa pone a Madrid a bailar 'Zorra' tras su decepcionante puesto en Eurovisión

No pudo ser. A pesar de que los españoles confiábamos en que Nebulossa y su controvertida canción 'Zorra' nos diesen una alegría y obtuviesen un buen puesto en Eurovisión 2024, nos hemos venido de Malmö (Suecia) de vacío una vez más. El grupo alicantino no conquistó ni al público ni al jurado profesional y, tras 30 puntos que han sabido a poco, quedaban en el puesto número 22 del festival -cuartos por la cola- muy lejos del tercer puesto de Chanel en 2022. Este domingo Mery Bas y Mark Dasousa aterrizaban en Madrid en torno a las 19.00 horas tras su discreto paso por Eurovisión y, sin tiempo que perder y deseosos de agradecer al público su apoyo incondicional en estos meses frenéticos desde que ganaron el 'Benidorm Fest', se iban directos a la Pradera de San Isidro para poner a bailar su 'Zorra' a todos los madrileños. Aclamados por cientos de personas, y felices por su actuación en Suecia, Nebulossa han reaparecido con un miniconcierto en el que, además de su famosa canción, desataron la locura al ritmo de 'A quien le importa' de Alaska. Con un sensual corpiño con forma de caderas, un look muy similar al sensual conjunto que lució en Eurovisión, Mery Bas ha conquistado al público madrileño entonando el que se ha convertido ya en todo un himno del empoderamiento femenino acompañada por los dos bailarines con los que actuó en el festival: "Estoy en un buen momento. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal...".