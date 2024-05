Martes, 14 de mayo de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

La ONU niega haber rebajado a la mitad el número de víctimas en Gaza

Naciones Unidas (EFE).- La ONU negó este lunes haber rebajado a la mitad el número de personas muertas en la guerra de Gaza, y explicó que el hecho de que queden 10.000 cadáveres sin identificar fue lo que pudo haber inducido a la confusión. El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, dijo este lunes que el número total de 34.622 muertos "sigue sin cambios", y de ellos hay disponibles detalles sobre 24.686, de los que se dispone de detalles completos, mientras que quedan "más de 10.000 cadáveres que aún deben ser identificados". De los que se disponen datos, Haq detalló que hay 7.797 niños, 4.959 mujeres, 1.924 ancianos y 10.006 hombres.

Unos 360.000 gazatíes huyen de Rafah mientras Israel ataca en el norte el campo de refugiados de Yabalia

Jerusalén/Rafah (Gaza) (EFE).- Israel expande su operación militar en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, donde en una semana han huido de la violencia unos 360.000 gazatíes, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA); mientras sus tropas recrudecen su ofensiva en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte, donde este lunes murieron al menos 25 personas. Allí bombardeos atacan, sobre todo viviendas, dentro del campo de refugiados del mismo nombre, el mayor del enclave. Tras la muerte de otras 57 personas el total de fallecidos en Gaza asciende ya a 35.091, según el ministerio de Sanidad gazatí (de Hamás). En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea israelí atacó 120 objetivos de Hamás en toda la Franja de Gaza y un empleado internacional de la ONU murió y otro resultó herido en un ataque contra un vehículo identificado como de Naciones Unidas, cerca del cruce de Rafah con Egipto.

EE.UU. rechaza que haya "genocidio" en Gaza, pero pide a Israel que proteja a los civiles

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos rechazó este lunes que haya un "genocidio" en la Franja de Gaza, pero pidió a Israel que "haga más" para garantizar la protección de los civiles en el enclave palestino. "Creemos que Israel puede y debe hacer más para asegurar la protección y el bienestar de los civiles inocentes. No creemos que lo que está ocurriendo en Gaza sea un genocidio", declaró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda de prensa.

Un militar de EE.UU. renuncia públicamente a su cargo en protesta por la guerra en Gaza

Washington (EFE).- Un militar estadounidense que trabaja para la agencia del Pentágono, encargada de inteligencia, renunció públicamente a su cargo en protesta por el apoyo de Estados Unidos a Israel. El comandante Harrison Mann, quien trabajó durante más de dos años como analista de inteligencia para Oriente Medio, compartió este lunes en la plataforma LinkedIn su carta de dimisión. "En los últimos meses, hemos sido confrontados con imágenes horrorosas y desgarradoras y no he podido ignorar la conexión entre esas imágenes y mi trabajo aquí", señaló en la misiva. "Esto ha generado en mí una vergüenza y una culpa increíbles".

El secretario de Estado de EE.UU. llega a Ucrania para reiterar "apoyo duradero"

Washington (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, arribó a Ucrania para reiterar el "apoyo duradero" de su Gobierno a este país en medio del conflicto que mantiene con Rusia, informó en la noche de este lunes el Departamento de Estado de EE.UU. Blinken, en una visita no anunciada, tiene previsto reunirse este martes con el presidente de este país, Volodímir Zelensky, así como con miembros de su gabinete, con quienes discutirá las últimas noticias provenientes desde el frente de batalla, además del impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad dada por Estados Unidos. El secretario Blinken "hará hincapié en el compromiso de Estados Unidos con la soberanía, la integridad territorial y la democracia de Ucrania frente a la agresión en curso de Rusia", agregó un comunicado del Departamento de Estado.

Putin se prepara para una larga guerra con el cambio de su ministro de Defensa

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se prepara para una larga guerra con Ucrania y Occidente, a lo que obedecería su inesperada decisión de sustituir al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, por el economista Andréi Beloúsov, al que este lunes apoyaron diputados y senadores y que se encargará de modernizar la industria militar. Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que "es su derecho (el de Putin), si quieren (solucionar la crisis) en el campo de batalla, pues será en el campo de batalla", un mensaje a Occidente que llega con la actual ofensiva rusa en el Donbás y en la región nororiental de Járkov, donde las tropas rusas han abierto un segundo frente.

Ucrania informa de bajas rusas sin precedentes en Járkov, mientras Rusia dice que mejora en Vovchansk

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania cifró el número de bajas rusas en las últimas 24 horas en el frente en 1.740, una cifra sin precedentes recientes que se debe a la nueva ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia contra la región nororiental ucraniana de Járkov. El número de bajas enemigas ofrecido por Ucrania incluye a soldados rusos muertos y heridos y es muy superior a los que venía comunicando en las últimas semanas y meses, cuando este cómputo se situaba casi a diario en un horquilla de 800 y 1.300 bajas. Por su parte, Moscú dijo haber mejorado posiciones cerca de Vovchansk y en localidades que conducen a la homónima capital de la región de Járkov. Entretanto, la ayuda militar que el Congreso de Estados Unidos aprobó en abril para Kiev ya está en el campo de batalla en Ucrania, dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Biden firma un proyecto de ley que prohíbe la importación de uranio desde Rusia

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó este lunes un proyecto de ley aprobado en el Congreso que prohíbe la importación de uranio desde Rusia, una iniciativa con la que el país busca ganar terreno en este importante sector energético. "Esta nueva ley restablece el liderazgo de Estados Unidos en el sector nuclear. Ayudará a proteger nuestro sector energético para las generaciones venideras", destacó en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. La promulgación de la norma fortalecerá "la seguridad energética y económica de nuestra nación al reducir (y, en última instancia, eliminar) nuestra dependencia de Rusia para la energía nuclear civil", agregó el asesor.

Ascienden a 277 los muertos por las devastadoras inundaciones en Kenia

Nairobi (EFE).- El número de muertos por las devastadoras inundaciones que han golpeado Kenia por las lluvias torrenciales desde mediados de marzo subió a 277, informó este lunes el portavoz del Gobierno keniano, Isaac Mwaura. Los últimos datos de heridos y desaparecidos, publicados el pasado viernes por el Centro Nacional de Operaciones de Desastres (NDOC) keniano, los situaban entonces en 188 y 75, respectivamente. Asimismo, más de 380.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones en todo el país, incluyendo cerca de 282.000 que han sido desplazadas de sus hogares.

Trump silenció a Stormy Daniels "por la campaña, no por Melania", según exabogado

Nueva York, 13 may (EFE).- El exabogado y otrora mano derecha de Donald Trump, Michael Cohen, aseguró este lunes que el expresidente estadounidense, acusado de falsificar documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, actuó así para proteger su campaña electoral de 2016, y no tanto a su matrimonio con Melania. "Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones (2016). Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará", parafraseó Cohen a Trump para añadir que "era por la campaña, no por Melania" Trump. Unas declaraciones que provocaron los primeros gestos ostensibles de negación con la cabeza por parte del exmandatario durante la sesión de este lunes en el tribunal de Nueva York, donde incluso permaneció momentos prolongados con los ojos cerrados.

Argentina supera la revisión del acuerdo con el FMI y recibirá 800 millones de dólares

Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas sobre la octava revisión del programa de financiación de la deuda, por el que se desembolsarán 800 millones de dólares. El acuerdo tendrá que superar ahora un procedimiento formal y deberá ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI durante las próximas semanas. En marzo de 2022, el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el organismo concedió a Argentina en 2018.

Suben a 148 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil y la situación puede agravarse

Porto Alegre (Brasil) (EFE).- El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace dos semanas el sur de Brasil ha llegado a 148 y el de desaparecidos a 127, según el último boletín de la Defensa Civil divulgado a primera hora de este lunes. De acuerdo con el organismo, la mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil también ha dejado 806 heridos. La situación más dramática se vive en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay. Autoridades alertan que la situación puede agravarse debido a una posible nueva crecida del río Guaíba, que podría alcanzar un nuevo nivel récord el martes. Entretanto, el Gobierno brasileño anunció este lunes una suspensión de los pagos de la deuda del estado de Rio Grande do Sul con el Tesoro durante tres años, para ayudar a la reconstrucción de esa región devastada por las inundaciones. EFE

