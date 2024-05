La ofensiva de Israel contra Gaza provoca el cierre de un hospital de campaña apoyado por MSF

La ofensiva militar de Israel contra la ciudad de Rafá, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha provocado el cierre de un hospital de campaña en la ciudad apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF), según ha confirmado la organización, que ha afirmado que los pacientes han sido derivados ya a otras instalaciones médicas. De esta forma, MSF ha dejado de prestar atención en el hospital de campaña indonesio en Rafá, donde se encontraban 22 pacientes, debido a que la organización no podía garantizar su seguridad, en medio de lo que denuncia como un "desmantelamiento" del sistema sanitario gazatí provocado por la ofensiva de Israel. "Desde el inicio del conflicto, hemos observado un patrón de ataques sistemáticos contra instalaciones médicas y civiles, lo cual suele traducirse en el cese forzoso de actividades en estas estructuras", ha señalado el coordinador de emergencias de MSF, Michel-Olivier Lacharité. "Hemos tenido que abandonar dice centros sanitarios diferentes y hemos sufrido 26 incidentes violentos, incluidos ataques aéreos que han dañado hospitales, disparos de tanques contra refugios que estaban perfectamente identificados y desmilitarizados, ofensivas terrestres contra centros médicos, y disparos contra nuestros convoyes", ha detallado. MSF ha asegurado que está intentando establecer hospitales de campaña en otros puntos de la Franja, si bien ha reiterado que estas estructuras no podrían hacer frente a una llegada masiva de heridos, dado que 24 de los 36 hospitales de Gaza están fuera de servicio, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). "Estos hospitales de campaña no son en ningún caso estructuras que puedan sustituir a un sistema sanitario funcional", ha explicado Lacharité. El hospital recientemente cerrado daba atención postoperatoria para heridos de guerra desde diciembre de 2023, con 60 camas y unas 35 intervenciones quirúrgicas a la semana. La organización ha lamentado que, además de este cierre, el prolongado bloqueo a la entrega de ayuda está paralizando aún más la respuesta humanitaria, después de la suspensión de las operaciones en Rafá a raíz de la toma la semana pasada del lado palestino del paso por parte del Ejército de Israel. Por ello, MSF --que reanudó recientemente sus actividades en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur)--, ha reclamado nuevamente un fin de la ofensiva de Israel, que ha dejado "muerte y destrucción indiscriminadas" y que ha provocado además el desplazamiento forzoso de cientos de miles de palestinos en el enclave.