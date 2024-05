La familia de Antonio Tejado le visita de nuevo en prisión

Un nuevo fin de semana más, la familia de Antonio Tejado ha acudido a la prisión de Sevilla para reencontrarse con él y lo cierto es que la imagen ha sido desoladora. Tras pedir de nuevo la libertad provisional para el que fuera colaborador de televisión, su madre, su hermano y su pareja no dejan de acudir a verle para apoyarle en su peor momento. Tanto a la entrada como a la salida de prisión ninguno de los tres miembros de su familia ha hecho declaración alguna. Ni siquiera han confirmado la no asistencia de María del Monte a la boda de su sobrina por el distanciamiento familiar que existe. Eso sí, María José ha confirmado (asintiendo con la cara) que Antonio es la persona que le anima a ella y no al contrario cuando se producen estos encuentros en prisión. Su hermano Chema y Samara también son dos de los pilares fundamentales para Antonio en prisión, ya que desde que comenzó a recibir visitas no han faltado ni un solo día para hablar con él y entretenerle mientras vive los peores meses de su vida.