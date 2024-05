HRW denuncia ocho ataques de Israel contra organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo al menos ocho ataques contra organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, alertando de que estos organismos habían proporcionado sus coordenadas para garantizar su protección. Las autoridades israelíes no emitieron ningún tipo de advertencia a estas organizaciones antes de los ataques, que se han saldado con 31 víctimas (fallecidas o heridas) en un contexto en el que 250 trabajadores humanitarios, según cifras de Naciones Unidas, han muerto por las operaciones militares israelíes en el enclave. La ONG ha señalado que los ocho incidentes revelan fallos fundamentales en el llamado sistema de eliminación de conflictos, destinado a proteger a los trabajadores humanitarios y permitirles entregar ayuda humanitaria vital de manera segura. "Los aliados de Israel deben reconocer que estos ataques que han matado a trabajadores humanitarios han ocurrido una y otra vez, y deben detenerse", ha declarado Belkis Wille, directora asociada de crisis, conflictos y armas de HRW. El ataque de Israel en abril contra el convoy de World Central Kitchen (WCK) no ha sido un "error" aislado, ha apuntado la organización, que agrega que "es solo uno de al menos ocho incidentes" de los que ha identificado en los que las autoridades israelíes tenían la ubicación y, aún así, atacaron sin previo aviso. En noviembre de 2023, Israel atacó un convoy de Médicos sin Fronteras (MSF), y menos de un mes después un centro de acogida de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). En enero, se registró un ataque en un refugio de MSF y a un centro de acogida del Comité Internacional de Rescate (IRC) y de Ayuda Médica para los Palestinos (MAP). Poco después, en el mes de febrero, se registraron ataques contra un convoy de la UNRWA y un centro de acogida de MSF. Y, a principios de marzo, contra una vivienda en la que se refugiaba un empleado de la Organización Estadounidense de Ayuda a los Refugiados de Oriente Próximo (Anera). Esto no queda aquí, pues este mismo lunes ha muerto un trabajador internacional de la ONU y otro ha resultado herido al ser atacado el vehículo en el que iban a un hospital en el sur de la Franja. A esto se suma la muerte de cerca de 190 miembros de la UNRWA desde octubre hasta finales de abril. Desde hace una semana, los trabajadores humanitarios no pueden salir del enclave por el cierre del paso de Rafá por parte de Israel, que ha tomado el control del lado palestino. Según la ONG, este patrón de ataques, a pesar de las notificaciones proporcionadas, ponen de relieve la presunta comisión de delitos por parte de Israel y su capacidad para cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, mientras que algunos países siguen exportando armas que acaban en poder del Ejército israelí. Así, ha pedido a los aliados de Israel, señalando a Washington y Londres, que suspendan su ayuda militar y venta de armas mietnras que continúa cometiendo ataques sistemáticos al Derecho Internacional "con impunidad". Con motivo de este patrón relatado, HRW ha solicitado que un grupo de expertos internacionales reconocidos lleven a cabo una investigación independiente, por lo que ha solicitado a las autoridades israelíes que les otorguen un acceso completo durante el proceso, así como coordinación y comunicación entre las partes.