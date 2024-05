Hamás espía la actividad política e incluso la amorosa de los palestinos, según el NYT

Nueva York, 14 may (EFE).- La organización islamista Hamás, que controla Gaza, monitorea desde hace años la actividad política, las publicaciones en línea y aparentemente incluso la vida sentimental de los palestinos que viven en la franja, atrapados entre el bloqueo israelí y una fuerza de seguridad represiva, según una investigación del diario The New York Times (NYT).

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, ha supervisado durante años una fuerza de policía secreta en Gaza que vigilaba a los palestinos comunes y corrientes y creaba archivos sobre jóvenes, periodistas y aquellos que cuestionaban al gobierno, asegura el NYT.

El rotativo, que cita como fuentes documentos internos gazatíes y funcionarios de inteligencia israelíes, habla de una unidad, conocida como Servicio de Seguridad General, que dependía de una red de informantes de Gaza, algunos de los cuales denunciaban a la policía a sus propios vecinos.

Los documentos fueron proporcionados al Times por funcionarios de la dirección de inteligencia militar de Israel, quienes dijeron que habían sido incautados en redadas en Gaza.

Muchos de los gazatíes han acabado en archivos de seguridad por asistir a protestas o criticar públicamente a Hamás, movimiento considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En algunos casos, los registros y las vigilancias se extendieron de modo que se siguió a personas para determinar si mantenían relaciones fuera del matrimonio, señala el NYT.

El rotativo dice que Hamás ha dirigido durante mucho tiempo un sistema de gobierno opresivo en Gaza y muchos palestinos allí saben que los funcionarios de seguridad los vigilan de cerca.

Los documentos con 62 diapositivas sobre las actividades del Servicio de Seguridad General a los que ha tenido acceso el diario, escritos sólo unas semanas antes del ataque del 7 de octubre contra Israel que desató la guerra en Gaza, revelan hasta qué punto la unidad, en gran medida desconocida, penetró en las vidas de los palestinos.

“Nos enfrentamos a bombardeos por parte de la ocupación y matones por parte de las autoridades locales”, dijo en una entrevista telefónica desde Gaza Ehab Fasfous, un periodista de la franja que apareció en los archivos del Servicio de Seguridad General. EFE

