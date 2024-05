Gobierno de Perú niega que Boluarte obstruyera a la Justicia en el arresto de su hermano

Lima, 14 may (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Walter Ortiz, negó este martes que la presidenta Dina Boluarte haya obstruido a la Justicia al desactivar la unidad policial que apoyaba al grupo anticorrupción de la Fiscalía, horas antes de que este solicitara el arresto de su hermano por tráfico de influencias.

"No es obstrucción a la Justicia (...) En ningún informe del Estado Mayor, de desarrollo institucional. No hay. No ha habido ninguna autorización de la Policía para crear ese equipo policial", indicó a la prensa Ortiz.

El pasado jueves, el ministro firmó una resolución suprema en la que se deja sin efecto una anterior de 2022, en la que se creaba un equipo policial que apoye al Equipo Especial contra la corrupción, dedicado a investigar casos de este delito en funcionarios públicos.

En el documento oficial se destaca que la decisión está motivada por una supuesta duplicidad de funciones de este grupo con otras unidades policiales.

La madrugada del viernes, horas después de que el Gobierno adoptara esa decisión, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) arrestó a un hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y a su abogado, Mateo Castañeda, por presunta comisión de tráfico de influencias.

"Estoy poniendo orden a las cosas que estaban en desorden", añadió el ministro al afirmar que la creación de esta unidad policial fue ilegal.

En este sentido, dijo que el exministro Mariano González, quien firmó la resolución de la creación del grupo policial, debe explicar el porqué de esta decisión.

"Al menos yo me he dado cuenta de esa resolución, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico del Ministerio, pero no había (...) tengo el sustento de la Policía que no se ha hecho ningún informe", añadió Ortiz.

La Fiscalía de Perú inició diligencias preliminares a Boluarte y a Ortiz por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boluarte, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción.

Las diligencias contra Boluarte se iniciaron como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz.

El equipo fiscal señala a Nicanor Boluarte de utilizar influencias ilícitas para la designación de subprefectos para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Los prefectos y subprefectos son representantes del Ejecutivo en las distintas regiones de Perú, se consideran cargos administrativos de confianza y son designados por el ministro del Interior y la presidenta.EFE

