España y otros 10 países UE urgen al resto a adoptar la ley de biodiversidad el próximo 17 de junio

España y otros diez países de la UE han apremiado este martes por carta al resto de Estados miembro a adoptar la Ley de Restauración de la Naturaleza --que busca recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030-- en la próxima reunión de ministros de Medio Ambiente, prevista para el 17 de junio en Luxemburgo. "Porque necesitamos ecosistemas en buen estado de conservación, porque restaurar la naturaleza es una buena apuesta social y económica, porque necesitamos construir Europa juntos, he firmado esta carta junto con otros 10 ministros invitando al acuerdo el 17 de junio", ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su perfil de la red social X. La carta ha obtenido también el respaldo de Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo y República Checa y se ha redactado a iniciativa del ministro irlandés de Clima y Medio Ambiente, Eamon Ryan, quien ha advertido de que "no llegar a un acuerdo sería una carta blanca para destruir la naturaleza". La ley, que fue acordada por los representantes de los Veintisiete y de la Eurocámara en noviembre de 2023, depende ahora de la adopción final por parte de los Estados miembro después de que el pleno del Parlamento Europeo la aprobase el pasado febrero en una ajustada votación. La presidencia belga del Consejo ha agendado una nueva votación de la ley después de que el pasado 22 de marzo constatase que esta no contaba con la mayoría necesaria ya que Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia expresaron reparos, a los que se unió además Hungría, en principio defensora del "sí", en un giro que desequilibró la balanza a favor de la minoría de bloqueo y amenaza con encallar el reglamento. La misiva, dirigida a los ministros del ramo de los Veintisiete, recuerda que la ratificación de la norma "estaría a la altura" del compromiso asumido por los países de la UE de ser "líderes mundiales" en restauración de la naturaleza y de adherirse a la ambición establecida en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por la UE y los Estados miembro en diciembre de 2022. "Si no lo hacemos, tendremos que acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en Cali (Colombia) en octubre de este año y decir que estamos incumpliendo nuestras promesas internacionales de proteger nuestras tierras y mares", advierte el texto. Los once ministros firmantes apelan a sus colegas a culminar lo que ha sido "un periodo de intensos debates y negociaciones" y tachan de "muy preocupante" la "ausencia continuada" de una mayoría cualificada para el acuerdo provisional "cuidadosamente" negociado sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. "Este retroceso en compromisos previamente acordados, fruto de largos meses de negociación, pone en peligro nuestras instituciones democráticas y cuestiona el proceso de elaboración de políticas de la UE", indica la carta, que también alerta de una posible pérdida de confianza ciudadana en el liderazgo político, razón por la que instan a actuar con "urgencia y decisión" para concluir el proceso.