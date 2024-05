Enrique del Pozo desenmascara a Ana Herminia

El polémico paso de Ángel Cristo Jr. por 'Supervivientes' y los rumores de que habría tenido una relación con Finito de Córdoba -del que su novio habría hablado con sus compañeros de reality a espaldas de Arantxa del Sol- han convertido a Ana Herminia Illas en una de las grandes protagonistas de la crónica rosa en las últimas semanas. Y mientras la venezolana asegura que no había buscado esta notoriedad y confesando que lo está pasando fatal ha reivindicado su derecho a ser una persona anónima, Enrique del Pozo -el colaboradores de televisión se caracteriza por no tener pelos en la lengua- no ha dudado en arremeter contra ella públicamente, acusándola de haber "orquestado" todo esto y de ser indirectamente una de las 'culpables' de que Mediaset haya tomado la drástica decisión de romper con Arantxa tras confesar que le dio una colleja a Ángel en Honduras. "Ana Herminia me parece una gran profesional, creo que le hemos abierto un camino a la fama en este país, y yo le deseo pues que pueda hacer muchas películas, cine, presentar televisión. Yo llevo 40 años conociendo a mucha gente de Venezuela, yo no le deseo nada malo, pero yo creo que todo lo de Arantxa era un complot contra ella, lo tenía muy bien preparado" asegura. Una 'antipatía' que parece mutua, ya que la novia de Ángel Cristo se refiere a él -en tono irónico- como 'Enrique y Ana' por el popular grupo que formó a finales de los 70 con Ana Anguita. Algo que al tertuliano no le importa en absoluto: "Oye, es un orgullo, claro, sí. Piensa que Enrique y Ana es uno de los grandes mitos de la música en España y en Latinoamérica. Ella siempre será la bruja de Bárbara Rey, claro, la señora que se aprovecha de vivir a costa de Bárbara Rey, claro" ha sentenciado. "Es muy importante hacer feliz a los niños, ¿ella qué hace feliz? A un señor que va a las televisiones poniendo a parir a su madre y luego se va a los programas de televisión a llevárselo crudo, pero ¿cuál es la profesión de esta señora? ¿Decir que se ha acostado a lo mejor con el marido de Arantxa? Qué bonito, ¿no? Pero bueno, es una gran profesión. Los que no hacen nada, los que no sirven para nada, los que viven de la nada y ganan dinero" ha añadido demoledor, comparando a Ana Herminia con "Bette Bette Davis, Rocío Jurado, Concha Velasco, Charlize Theron y con la gran Kathleen Turner".