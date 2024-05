El último feo de Isabel Pantoja a su hija Isa: No acude a la Comunión de su nieto Alberto

La reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija Isa parece más lejos que nunca. Sin ningún tipo de relación desde hace más de un año, la tonadillera parece no mostrar ningún tipo de interés por la joven ni por su vida, y lo ha vuelto a dejar claro una vez más. Tras su sonada ausencia en su boda con Asraf Beno el pasado octubre, la cantante tampoco ha asistido este fin de semana a la Primera Comunión de su nieto Alberto (10), uno de los días más especiales tanto para el pequeño como para su madre. El de Isabel no ha sido el único desplante de la familia, ya que como cabía esperar ni Kiko Rivera ni Agustín Pantoja -con los que Isa tampoco se habla- han estado presentes en la celebración. Sin embargo, ha sorprendido que Anabel Pantoja, que se lleva muy bien con su prima y adora al niño, no 'representase' a los Pantoja en el gran día de Albertito. El motivo, un viaje a Nueva York para asistir invitada por Netflix a la tercera temporada de 'Los Bridgerton'. Quien sí ha estado al lado de Isa ha sido, como no podía ser de otra manera, su marido Asraf, su gran apoyo y con el que ultima la reforma de la casa que se han comprado en Sanlúcar de Barrameda para comenzar una nueva e ilusionante etapa tras su boda hace 7 meses. Se desconoce si también acudió Dulce a la Comunión, aunque teniendo en cuenta que es la madrina de Alberto y que siempre ha estado de modo incondicional al lado de Chabelita, su ausencia sorprendería mucho más que la de la cantante de 'Marinero de luces', que no es el primer feo que hace a su hija. Un día en el que a pesar de no contar con absolutamente nadie de su familia, todo salió a las mil maravillas e Isa presumió de la buena relación que mantiene con el padre de su hijo, Alberto Isla, del que se separó hace seis años.