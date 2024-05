El Supremo de Arizona (EEUU) retrasa la aplicación de la ley de 1864 que prohíbe el aborto

El Tribunal Supremo del estado estadounidense de Arizona ha aceptado este lunes la solicitud de la fiscal estatal Kris Mayes de retrasar la aplicación de una ley de 1864 que prohíbe y castiga con hasta cinco años de prisión el aborto en todos los supuestos salvo cuando la vida de la madre corra peligro. De esta forma, el tribunal ha concedido 90 días de suspensión, lo que significa que no podrá aplicarse hasta el 12 de agosto. Combinado con un caso judicial separado, que le permite posponerlo 45 días, la suspensión estará en vigor hasta el 26 de septiembre. Esta situación le da tiempo a Mayes para plantearse apelar el caso ante el Supremo estadounidense. "Agradezco que la Corte Suprema de Arizona haya suspendido la aplicación de la ley de 1864 y haya aceptado nuestra moción para suspender el mandato en este caso por otros 90 días. Durante este período, mi oficina considerará el mejor curso de acción legal a seguir a partir de ahora, incluida una posible petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos", reza un comunicado. La fiscal ha remarcado que "este caso se decidió erróneamente y que hay cuestiones que merecen una revisión judicial adicional". "Haré todo lo que pueda para garantizar que los médicos puedan brindar atención médica a sus pacientes según su mejor criterio, no según las creencias de los hombres elegidos para la legislatura territorial hace 160 años", ha concluido. La postura sobre el aborto es uno de los aspectos con los que el Partido Demócrata ha sabido ganar terreno, especialmente después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos --dominado por republicanos-- anulara en mayo de 2022 el caso 'Roe vs Wade', dando vía libre a los estados a restringir e incluso prohibir el aborto.