El PP acusa a Ribera de ser "más de fango que de agua" y la ministra responde: "No ha habido guerra del agua"

El Partido Popular ha acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de ser "más de fango que de agua". "No ha habido guerra del agua, al contrario, ha habido un compromiso muy serio con los regantes garantizando un precio medio del agua", ha asegurado este martes Ribera durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado tras ser preguntada por el senador del PP Jorge Martínez Antolín por su opinión por la flexibilización de las medidas ambientales en la Política Agraria Común (PAC), tras la última revisión aprobada por el Parlamento Europeo. En este contexto, la ministra ha explicado que las plantas desaladoras comprometidas en el Plan Hidrológico y que, en sus palabras, "habían sido abandonadas" por el Gobierno de Mariano Rajoy "permitirán contar con agua en condiciones de seguridad". "Hemos intentado trabajar por la restauración de ecosistemas, lo hemos hecho en dos sitios emblemáticos, por cierto, con el respaldo explícito de puertas afuera tanto del presidente Moreno Bonilla como del presidente López Miras, porque nadie, como el sector primario sabe lo importante que es contar con un ecosistema sano, con agua de calidad", ha aseverado. La vicepresidenta tercera ha reclamado la "complicidad" de las comunidades autónomas del Partido Popular. "Es en último término, a nivel de comunidad autónoma, donde deben tomarse las decisiones de acompañamiento social cuando los pequeños propietarios de pequeñas explotaciones sienten que la burocracia les asfixia", ha dicho. Durante su intervención, el senador del PP ha afirmado que los agricultores y ganaderos españoles dicen que Ribera "es el peligro número uno del campo", ya que ha puesto en marcha "medidas un poco duras para ellos" como la protección del lobo que ha provocado que "estén aumentando los daños" a la ganadería. "Desde Europa le han tirado a usted de las orejas y le han dicho que esa protección es excesiva. Tenga en cuenta que allí donde el lobo produzca daños hay que actuar, sobre todo para proteger a la sociedad, para proteger a las personas y a proteger a los rebaños. No lo digo yo, lo decía Félix Rodríguez de la Fuente, que yo creo que no hay ninguna duda de que era un firme defensor del lobo", ha puntualizado Martínez Antolín. Al respecto, Ribera ha subrayado que "la defensa de las reglas, del cumplimiento de las normas, es siempre capital, y eso afecta a todo". "Afecta a la protección, a la catalogación de una especie, con arreglo al criterio de los científicos, del Comité de Expertos de Patrimonio Natural", ha agregado la ministra, quien ha criticado que la Junta de Castilla y León "se niega a trabajar para actualizar los censos".