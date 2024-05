El Gobierno denuncia el "auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+", en particular contra las personas trans

El Gobierno ha denunciado este martes el "auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+", en particular contra las personas trans, según se desprende de la declaración institucional que ha aprobado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se celebra este 17 de mayo. Así, indica que, según el Eurobarómetro Especial 535 de 2023 sobre discriminación en la UE, el 80% de la población española se sentiría totalmente cómoda teniendo a una persona trans o intersexual en el cargo político electo más elevado, frente al 58% de la media en la UE. "Sin embargo, asistimos en paralelo a un auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+, sobre los que alertan tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones europeas, y que comprometen seriamente el bienestar, la seguridad y la no discriminación de las personas LGTBI+, y en particular de las personas trans", asegura. En este sentido, explica que todavía el 48% de las personas LGTBI+ en España, según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), evitan ir de la mano con sus parejas en público (seis de cada diez en la Unión Europea) y el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad sexual (el 30% en la UE) por miedo a sufrir violencia y el 21% se sintió discriminado en el trabajo. Asimismo, asegura que entre las prioridades de su acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+. Por ello, recalca que se compromete a adoptar las medidas necesarias "para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+". REAFIRMA SU COMPROMISO SON LAS PERSONAS LEGTBI+ "El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte", asegura el Ejecutivo. En esta línea, destaca la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que dice que "han supuesto un importante progreso hacia la igualdad, la justicia social y la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+". Además, destaca la puesta en marcha del servicio LGTBI 028 de información y atención integral en materia de derechos LGTBI+ y delitos de odio por LGTBIfobia que se presta en todo el territorio de manera gratuita y accesible, las 24 horas, los 365 días del año, en coordinación con los servicios similares existentes que se prestan desde las comunidades autónomas. En esta línea, recuerda que el Gobierno está en proceso de finalización del diseño y la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene abierta una Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales a fin de establecer la obligación de las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra el colectivo, que serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El Gobierno también señala que parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar "políticas decididas" que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, "promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y la lucha contra toda forma de discriminación. "Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes", considera.