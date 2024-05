El Festival de Huelva lleva su mirada a su historia, su presente y su futuro en el cartel de su 50ª edición

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha presentado este martes, en un acto celebrado en el Gran Teatro conducido por la actriz hispanoargentina María Botto, el cartel anunciador de su 50 edición, que se celebrará entre los días 15 y 23 de noviembre. La obra, una creación de los reconocidos ilustradores y creadores Sergio García y Lola Moral que lleva por título 'Ayer y hoy', es un homenaje a la propia historia del certamen onubense en un año de especial significancia, así como una mirada también a su presente y a su futuro. Según ha indicado el festival en una nota de prensa, tras la presentación del cartel, ha tenido lugar el estreno del documental 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres. El director del certamen, Manuel H. Martín, ha sido el encargado de presentar el cartel en un acto que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, y del presidente de la Diputación, David Toscano, además de representantes de empresas y entidades patrocinadoras y colaboradoras. El director del Festival de Huelva ha explicado que el certamen "se enriquece con esta obra de dos ilustradores de primer nivel, reconocidos con numerosos premios, en un año que será muy luminoso para todos nosotros por los 50 años de historia de nuestro certamen". En este sentido, ha afirmado que el cartel de este año tan especial "sigue con la senda luminosa que siempre queremos dar al certamen, más si cabe en un año en el que reivindicamos la historia, el pasado, pero también el futuro del Festival". "Esta presentación de la 50 edición es especial, como especial será toda la edición. La hacemos en el Gran Teatro, el mismo lugar donde se proyecta gran parte de la programación y donde celebramos la estupenda asistencia de público y con un cartel que recoge el espíritu del pasado, el presente y el futuro de este festival", ha dicho Martín. El cartel anunciador es obra de Sergio García, Premio Nacional de Ilustración en 2012 y creador de portadas para medios nacionales e internacionales como 'New Yorker' o 'New York Times'; y Lola Moral, creadora que ha participado en proyectos expositivos y museísticos en Washington, Frankfurt y otros enclaves nacionales. En él el faro es el protagonista, como metáfora de la luz y el movimiento, que se puede ver en la representación cinemática de los flamencos, aves propias del entorno de Doñana. Un símbolo que da la bienvenida y guía a los marinos que se acercan a tierra. Un viaje de ida y vuelta a través de ese inmenso mar que conecta a España con Latinoamérica.*Bajo el faro, se encuentran dos equipos de cine que representan dos épocas diferentes: uno es de mediados de los 70, fecha en la que nació el Festival, otro es actual, con una directora al frente, homenaje a la paridad por la que se trabaja desde hace décadas. Además, también hay en el cartel elementos del entorno que definen a un lugar con tantas horas de luz como Huelva. El sol del cartel, que puede representar tanto un atardecer (el pasado) como un amanecer (el presente). El mar y el reflejo que dejan en él quienes realizan las películas. Y, al fondo, el Muelle del Tinto, un emblema de Huelva y el lugar donde los homenajeados del festival realizan los posados cada año. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha afirmado que será una edición "apasionante" cuyo objetivo es "volver a situar a nuestra cita cinematográfica en la posición que se merece, con el prestigio y con la calidad como señas de su identidad". "No había mejor manera de empezar a fraguar este nuevo camino que con este cartel, una gran obra de arte que se convierte desde hoy en un reclamo excepcional de nuestra cita cultural más señera", ha añadido. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que la aspiración del Ayuntamiento es que el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano cobre cada vez más fuerza, "y lo haga no solo como símbolo de la fusión entre culturas que forma parte de nuestra historia, sino también como uno de los mejores exponentes de una ciudad que día a día gana más peso como capital cultural". Del mismo modo, la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha destacado la "importancia" que tiene la unidad institucional para dar luz al Festival de Cine Iberoamericano, considerado "un referente mundial en la industria del cine". "Nos acercamos a una edición muy especial de nuestro festival, que permite proyectar Huelva a nivel internacional, especialmente en Iberoamérica. La Junta se sitúa al lado del Festival, impulsando su desarrollo y trabajando para conseguir que siga creciendo y brillando edición tras edición", ha afirmado. Por su parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha felicitado a los autores por un cartel que "refleja perfectamente esa dimensión del diálogo entre continentes, entre el cine y el público, a través de un lenguaje común que, a lo largo de medio siglo, brinda un viaje de ida y vuelta entre Huelva e Iberoamérica, con todo el enriquecimiento que ello conlleva". "Esta presentación marca la cuenta atrás de una fiesta muy especial. Cincuenta años, en los que hemos crecido y visto crecer un certamen presente en la vida de varias generaciones de onubenses, desde que en el colegio nos llevaron a una de las sesiones, hasta hoy, cuando vemos al Festival alcanzar una madurez que se manifiesta tanto en su profesionalidad como en su prestigio internacional y en el cariño del público de ambos lados del Atlántico", ha añadido. LOS AUTORES Sergio García Sánchez (Guadix, Granada, 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo. Además de historietista y teórico de la Historieta, su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, el cómic y la ilustración infantil. Su cómic 'Utopía' fue premiado en el Festival de Illzach (Francia) y le abrió las puertas del mercado francés. Desde ese momento, comenzó a colaborar con destacados guionistas del cómic francés: 'Les Trois Chemins', con Lewis Trondheim; y Dexter London, con Léo. En 2011 publica 'Odi's blog', junto a Lola Moral y en 2015 ilustró el libro de Nadja Spiegelman 'Perdidos en NYC', con el que ha obtenido numerosos premios educativos. En 2021, fue el encargado de ilustrar la portada del 96 aniversario del mítico 'The New Yorker'. En 2012 fue reconocido con el Premio Nacional de Ilustración. Por su parte, Lola Moral (Montalbán de Córdoba, 1964) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada y es Técnica superior de Artes Plásticas y Cerámica Artística por la Escuela de Arte Val del Omar de Granada. Es artista multidisciplinar, colorista y guionista. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Actes Sud; 'The New Yorker', 'El País Semanal', 'El País Babelia', 'EME21', 'Diario Ideal', Grupo Correo y Ediciones Santillana, entre otros. Ha participado en numerosos proyectos expositivos en Washington, Frankfurt, Granada, Jaén, Cádiz (Museo de Cádiz - Casa Pinillos) y Valdepeñas (Museo Municipal). DOCUMENTAL 'MARISOL, LLÁMAME PEPA' Tras la presentación del cartel, ha tenido lugar el estreno en Huelva del documental 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres, una proyección que ha contado con la presencia de dos de los productores de la obra, Paco Ortiz y José Carlos de Isla. La obra se adentra en la historia de la niña prodigio Marisol, que fue inmortalizada casi a diario, en una sobreexposición que acabó borrando los límites entre el personaje y su propia vida.