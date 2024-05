El Ejército de Israel derriba un dron que se dirigía "desde el este" y que "no entró" en su territorio

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la intercepción de un dron lanzado "desde el este" contra el país, en aparente referencia a que el ataque habría sido llevado a cabo desde Irak, donde diversas milicias proiraníes han perpetrado ataques con estos aparatos desde el inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza. "Aviones de combate de la Fuerza Aérea interceptaron con éxito un aparato aéreo no tripulado que se dirigía hacia territorio israelí desde el este", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X, en el que recalca que "no hay bajas ni daños". Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que estaban vigilando el objeto, que no ha llegado a cruzar a su territorio, no se activaron las alertas, "en línea con la política vigente". Cabe destacar que tanto en Siria como en Irak hay presencia de milicias proiraníes y que anteriormente ya han realizado ataques contra territorio israelí, aunque ningún grupo ha reclamado el ataque por el momento.