EEUU pide a Irán deje de dar armas a los hutíes y dice que alcanza niveles "sin precedentes"

Estados Unidos ha reclamado a Irán que ponga fin a su entrega de armas a los hutíes en Yemen y ha subrayado que estos envíos "no tienen precedentes" y que permiten al grupo llevar a cabo sus ataques contra la navegación en el mar Rojo y el golfo de Adén, en lo que los rebeldes describen como una respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. "Reiteramos nuestro llamamiento a Irán para que cese sus entregas ilegales de armas y que deje de permitir los ataques ilegales e imprudentes de los hutíes", ha dicho el 'número dos' de la legación estadounidense ante Naciones Unidas, Robert Wood, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Así, ha destacado que "la escala y diversidad del material que está siendo entregado a los hutíes (...) no tiene precedentes", antes de sostener que Irán "entrega a los hutíes armas avanzadas, incluidos misiles balísticos y de crucero" y ha agregado que supone "una violación de las sanciones de la ONU que azuzan la inestabilidad regional". "Debemos pedir colectivamente a Irán que abandone su papel desestabilizador y insistir en que no puede esconderse detrás de los hutíes", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "si el Consejo (de Seguridad de la ONU) quiere volver a un marco de mayor esperanza para Yemen, hay que adoptar acciones colectivas". En este sentido, ha abogado por "hacer más para fortalecer la aplicación" del embargo de armas y "disuadir a los que violen las sanciones", incluido un refuerzo de las capacidad del Mecanismo de Verificación e Inspección de la ONU para Yemen (UNVIM) para "inspeccionar buques destinados a puertos controlados por los hutíes". Wood ha incidido en que el acuerdo alcanzado el año pasado para un intercambio de cerca de 900 detenidos en el marco de la guerra entre los rebeldes y el gobierno reconocido internacionalmente --respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí-- y la tregua pactada entre las partes "supuso una promesa para el fin del conflicto". "A pesar de que la tregua sigue en vigor, la triste realidad a día de hoy es que los ataques de los hutíes contra buques comerciales y navales en el mar Rojo han alejado el progreso hacia una paz sostenible, mientras que la situación humanitaria ha empeorado para el pueblo yemení", ha argumentado, según una transcripción de sus declaraciones publicada por la legación estadounidense ante la ONU. IMPACTO HUMANITARIO DE LOS ATAQUES DE LOS REBELDES De esta forma, ha subrayado que los citados ataques "han provocado un aumento de los precios y han causado retrasos en las entregas", por lo que "los yemeníes hacen frente a problemas para comprar bienes, comida y otros productos esenciales en los mercados", con 18,2 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria. "Millones de personas sufren altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición aguda, muchas siguen desplazadas internamente en el sur de Yemen y carecen de acceso a servicios de protección y salud, agua potable e instalaciones sanitarias", ha dicho Wood, quien ha agregado que "a pesar del enorme nivel de necesidades, no hay suficientes recursos para apoyar la respuesta humanitaria". "Como principal donante mundial de asistencia humanitaria para Yemen, Estados Unidos insta a la comunidad internacional a brindar más apoyo financiero para mitigar la terrible crisis humanitaria de Yemen", ha manifestado, antes de incidir en que para ello es necesario que los rebeldes pongan fin a sus ataques contra el transporte marítimo internacional. Por último, Wood ha reiterado la necesidad de "redoblar los esfuerzos colectivos para poner a Yemen en una trayectoria más positiva" y ha apuntado que "está muy claro que los hutíes y sus ataques en el mar Rojo, y cada vez más en el océano Índico, ponen en peligro los beneficios potenciales de una resolución política". Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.