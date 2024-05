Carlo Costanzia, feliz tras el encuentro entre su madre y Alejandra Rubio

Carlo Costanzia lo 'predecía' hace unos días en su comentadísimo regreso al plató de '¡De Viernes!'; su madre y su novia todavía no se conocían, pero en algún momento llegaría la presentación oficial entre Mar Flores y Alejandra Rubio, con la que mantiene una estable relación desde hace tres meses. Y, casualidades de la vida, la enamorada pareja y la modelo se encontraban por casualidad apenas 24 horas después en una de las terrazas más concurridas de Madrid. Un encuentro que revelaba Amor Romeira en 'Fiesta', que habría durado una hora, que habría sido amigable y cariñoso, y que sus protagonistas confirmaban este lunes con una gran sonrisa. "Yo estoy encantada, me ha encantado verlos, están muy felices y mi hijo está muy contento y es lo que quiere una madre" revelaba Mar Flores minutos después de que Alejandra confesase en 'Así es la vida' que su primer 'cara a cara' había sido casualidad y todo fue "muy bien". "Es guapísima, impone" reconocía al hablar de su 'suegra'. Y como no hay dos sin tres, ahora es Carlo el que ha reaccionado al primer y esperadísimo encuentro entre su novia y su madre. Y aunque ha evitado dar detalles sobre cómo fue el momento y cuál fue su impresión al ver a las dos mujeres de su vida juntas, su sonrisa y su actitud pletórica dejan claro que todo salió a las mil maravillas. Un silencio que el actor ha roto para desmentir que haya ganado 25.000 euros con su entrevista en '¡De viernes!' y que vaya a utilizar ese dinero para montar un negocio: "Que os informen mejor de lo que cobro" ha apuntado, ironizando entre risas con que su nuevo negocio será "de coches". Dejando en el aire con un encogimiento de hombros si volverá a sentarse en un plató de televisión, Carlo ha preferido no responder a las críticas por la exposición mediática que Alejandra y él han hecho de su noviazgo cuando aseguran que quieren vivir su historia de amor en la intimidad, aunque sí ha aclarado que el motivo por el que ha dado la entrevista es para "decir la verdad de mis hermanos, la situación de mis hermanos". "Ya lo dije todo en la entrevista, ¿tú la has visto? Pues ya estaría" ha zanjado, desmintiendo con un gesto que a su padre no le hayan gustado sus declaraciones sobre Pietro y Rocco -en prisión en Italia por presunto intento de asesinato-; "yo estoy muy bien, muchas gracias" ha confesado, feliz después de que su madre haya conocido por fin a Alejandra.