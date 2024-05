Apple y Google lanzan la capacidad de identificar y alertar sobre el uso no deseado de rastreadores Bluetooth

Apple y Google han lanzado la nueva especificación industrial de 'Detección de rastreadores de ubicación no deseada', con la que agregan la capacidad en dispositivos iOS y Android de alertar a los usuarios cuando se identifique el uso de dispositivos de rastreo Bluetooth desconocidos, con el fin de mitigar el uso indebido. Los dispositivos de rastreo Bluetooth son una herramienta diseñada para localizar objetos cotidianos como mochilas, llaves o carteras en caso de pérdida con la ayuda de una 'app' móvil, y los más populares son Tile, AirTags de Apple o SmartTag de Samsung. Sin embargo, el uso de estos dispositivos también puede ser malintencionado, ya que los rastreadores se pueden utilizar para monitorizar la ubicación de personas y, así controlar su actividad sin su conocimiento. En este marco, Google y Apple anunciaron en mayo del pasado año que comenzarían a trabajar conjuntamente para establecer unos estándares para la industria que ayuden a combatir el seguimiento no deseado a través de dispositivos de rastreo Bluetooth. Ahora, ambas tecnológicas han lanzado la especificación industrial de Detección de rastreadores de ubicación no deseada, con el que los usuarios recibirán una alerta desde sus 'smartphones' en caso de identificar un dispositivo de rastreo Bluetooth desconocido moviéndose con ellos a lo largo del tiempo. Esta alerta se enviará independientemente de la plataforma con la que esté emparejado el dispositivo de rastreo. Así lo ha dado a conocer Apple a través de un comunicado en su web, en el que ha detallado que esta capacidad ya se está implementando para los 'smartphones' con iOS 17.5 y con Android 6.0+. Tal y como ha explicado Apple, en caso de recibir una alerta de este tipo en el 'smartphone', es posible que se trate de un rastreador adjunto a un elemento que, por ejemplo, el usuario haya tomado prestado. En este sentido, el usuario puede descartar la alerta. Sin embargo, si se trata de un rastreador desconocido sospechoso, el usuario podrá acceder al identificador del dispositivo desde su 'smartphone' y, además, hacer que el rastreador reproduzca un sonido para ayudar a localizarlo. Tras ello, podrá acceder a las instrucciones para desactivarlo. Además de Apple y Google, fabricantes de dispositivos rastreadores Bluetooth como Chipolo, eufy, Jio, Motorola y Pebblebee, se han comprometido a agregar compatibilidad con esta nueva especificación industrial en sus próximos dispositivos. Apple ha subrayado que esta colaboración multiplataforma, que es "una primicia en la industria", ofrece instrucciones y mejores prácticas para aquellos fabricantes que decidan introducir las capacidades de alerta de seguimiento no deseadas en sus productos. Igualmente, tanto Apple como Google han señalado que continuarán trabajando en estas tecnologías con el Grupo de trabajo de ingeniería de Internet, de cara a "desarrollar el estándar oficial para esta tecnología".