Anglo American apuesta por un audaz plan de escisión para defenderse de BHP

(Bloomberg) -- Anglo American Plc abandonará la minería de diamantes, platino y carbón en una reestructuración masiva diseñada para protegerse de una oferta de £34.000 millones (US$43.000 millones) de su rival BHP Group y convertirse en un gigante del cobre.

Anglo se ha visto forzada por la propuesta de BHP —que ha rechazado en dos ocasiones—, pero la medida responde también a la presión de los accionistas para que se deshaga de los negocios menos rentables y se centre en los activos de cobre, que son la envidia del sector. El resultado sería una empresa mucho más sencilla y potencialmente más atractiva para los pretendientes.

Anglo está depositando sus esperanzas en que los accionistas apoyen su plan y respalden a la gerencia para ejecutarlo, en lugar de presionar para que acepte una oferta de BHP. Entre los accionistas de Anglo se encuentran los activistas Elliott Investment Management.

Las acciones de Anglo cayeron un 2,5% hasta £26,38 en las operaciones de Londres, por debajo de las £27,53 que ofrece BHP, en una señal de que los inversionistas ven menos posibilidades de éxito a la oferta de BHP. Amplats, como se conoce al negocio del platino, cayó hasta un 10% en Johannesburgo.

