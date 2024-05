Ancelotti: "El partido más importante aún no lo hemos jugado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que su plantilla, que este martes goleó al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu (5-0), puede "marcar una época" y que les espera todavía "el partido más importante" de la temporada, la final de la Liga de Campeones, a la que llegarán "a tope". "Sin duda ha sido la mejor temporada como entrenador. El equipo lo ha hecho fantástico en LaLiga, hemos ganado con mérito, sin ninguna duda. Todos estaban esperando el pinchazo, pero el pinchazo nunca llegó y estamos muy felices, en la nube. A seguir, porque el partido más importante aún no lo hemos jugado", declaró en rueda de prensa. Además, resaltó que en esta plantilla "hay mucho talento" y "gente muy joven con mucha calidad". "Sí creo que este club tiene la posibilidad de marcar una época en el futuro, teniendo en cuenta el valor de los jóvenes que tenemos en este momento", dijo el preparador italiano. Por otra parte, aseguró que es "un dato muy significativo" que esta haya sido la Liga con más porterías a cero del conjunto blanco. "Premia el trabajo colectivo que el equipo ha sido capaz de hacer a nivel defensivo. La única derrota que hemos tenido en LaLiga, el trabajo colectivo ha sido fantástico. Creo que gran parte del éxito de este equipo está ahí, porque si tú eres capaz de convencer a los jugadores con más calidad de trabajar cuando no tienen el balón, es un aspecto muy importante", indicó. "Es lo que queremos de estos partidos: tener ritmo, buena dinámica, motivación, jugar bien... Es la manera de mejorar para los jugadores que necesitan minutos para preparar este partido. Ahora, a jugar los próximos dos y llegar a tope. Estoy convencido que llegaremos a tope el día 1", continuó. "La final ya está ahí. Tenemos dos semanas de tiempo, trabajaremos un poco más la próxima semana a nivel físico y la última semana bajaremos un poco la carga y trabajaremos solo a nivel táctico. Creo que es importante esta semana dedicarla al descanso", añadió. En otro orden de cosas, Ancelotti destacó el trabajo del turco Arda Güler, autor del quinto gol madridista. "A los jóvenes les tenemos todo mucho cariño. A Arda le tenemos mucho cariño. Es el más joven, está progresando muy bien, tiene un don, marca goles, también cuando no lo merece. Marca goles porque es el balón está enamorado de Arda Güler. Estamos muy felices de que esté aquí y de que pueda estar con nosotros en el futuro", señaló. Respecto al belga Thibaut Courtois, titular este martes, cree que "está progresando muy bien, igual que Militao". "Estamos convencidos de que llegaremos al día 1 a tope porque la plantilla está bien, motivada, enchufada y tenemos una buena dinámica. Faltan días, pero creo que es importante descansar esta semana y preparar bien la final en las próximas dos", apuntó. Sin embargo, no desveló por qué guardameta apostará en la final de la Liga de Campeones. "La situación es clara. Como hemos dicho, tengo que dar minutos también a Lunin. Uno de estos dos partidos que nos quedan, uno lo va a jugar Lunin y el otro lo va a jugar Thibaut. Está todo muy claro", manifestó. Sobre el futuro de Toni Kroos y Luka Modric, afirmó que son "situaciones individuales" y que "los interesados lo hablarán después de la final". "El club no está inquieto, yo no estoy inquieto, Toni no está inquieto. Tenemos un objetivo muy claro, que hasta el 1 de junio este es un tema secundario. Hablarán los interesados de esto, pero estamos pensando todos en solo una cosa, que es en ganar la 'Champions'", afirmó. Tampoco rehusó valorar la posibilidad de que el alemán conquiste el Balón de Oro. "No va a ser para Kroos, aunque todo puede pasar porque hay competiciones muy importantes en verano. Alemania, con Kroos, es un equipo que tiene posibilidad de ganar la Eurocopa. Si es capaz de hacer el doblete Eurocopa y 'Champions', incluyendo LaLiga, ¿por qué no? Yo creo que puede luchar para ganarlo", explicó. Ancelotti, que aseguró que lo de Dani Carvajal "es un pisotón", destacó también la mejoría de Vinícius este curso. "Los goles que ha marcado a un toque significan que ha mejorado muchísimo el aspecto que podía ser un límite para él, lo del desmarque. Está haciendo desmarques fantásticos, ha marcado dos goles a un toque, está en un momento espectacular de su carrera. Ve muy cerca otra 'Champions'. Lo está haciendo muy bien, mejor no lo puede hacer", expresó. Por último, habló de la posición de Jude Bellingham. "A nivel defensivo hace tiempo que le pedimos un poco más de trabajo comparándolo con Vini. Se alternan en la banda, es un papel que a él le gusta, porque a él no le gusta jugar demasiado arriba, le gusta estar dentro del juego, está bastante cómodo ahí. Hace tiempo que está ahí a nivel defensivo, nos ha ayudado mucho. Obviamente tiene más calidad defensiva comparándolo con Vinícius o con Rodrygo. A nosotros nos viene bien, cuando tenemos defender, él se pone un poco más por fuera para ayudar en la banda a Mendy", concluyó.