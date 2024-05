Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 may (15.00 GMT)

Madrid, 14 MAY (EFE).-

.- Gaza.- La aviación israelí atacó en la última jornada más de 100 objetivos militares de Hamás en toda la Franja de Gaza, mientras sus tropas terrestres intensifican su ofensiva militar tanto en Rafah, en el sur del enclave, como en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte.

.- Gaza.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció este martes la apertura de un nuevo hospital de campaña con 60 camas en Rafah, localidad gazatí donde se concentra ahora la ofensiva israelí, con el fin de atender así las "abrumadoras" necesidades médicas en el enclave por el conflicto.

.- Arsal (Líbano).- Dos convoyes con decenas de refugiados sirios que se acogieron a un programa de retornos 'voluntarios' viajaron este martes del Líbano a Siria, lo que supone la primera salida de este tipo desde 2022 y que coincide con un endurecimiento de las medidas contra la comunidad siria en territorio libanés.

.- Madrid (España).- La secretaria del embajador ucraniano en España y el responsable de seguridad en noviembre de 2022 han relatado hoy en la Audiencia Nacional la explosión de la carta bomba que llegó hasta la sede diplomática en Madrid, por la que entre otros asuntos está siendo juzgado el jubilado de 74 años Pompeyo González.

.- Madrid (España).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo de Portugal, Paulo Rangel, en el Palacio de Viana. Tras la reunión comparecen en rueda de prensa.

.- Pathum Thani (Tailandia).- La activista tailandesa Netiporn Sanehsankhom, que se encontraba en prisión acusada de ofender a la monarquía, falleció este martes después de sufrir un paro cardíaco en medio del deterioro de su salud tras varios meses en huelga de hambre.

.- Turín (Italia).- La Policía italiana ha desmantelado una red internacional de narcotraficantes que operaba entre Ecuador, Países Bajos, Francia, Albania, España e Italia y que había diseñado un submarino de pequeño tamaño pilotado por control remoto que estaba probando para transportar droga.

.- Baghlan (Afganistán).- La cifra de muertos por las devastadoras inundaciones en Afganistán aumentó este martes a más de 350 mientras los equipos de emergencia de los talibanes continúan con las operaciones de búsqueda y asistencia a los más de un millar de heridos por esta catástrofe.

.- Londres (Reino Unido).- Decenas de mujeres de los grupos de campaña "Pregnant Then Screwed" (Embarazadas y luego Jodidas, en inglés) y "Can't Buy My Silence" (No pueden comprar mi silencio, en inglés) llevaron a cabo una protesta este martes ante los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

.- Bogotá (Colombia).-Taxistas bogotanos realizan un paro contra la "ilegalidad del transporte público", en referencia a los conductores particulares que prestan servicios a través plataformas como Uber, DiDi o Cabify.

.- Quito (Ecuador).- Un grupo de juristas internacionales comenta la situación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (2013-2017) de Rafael Correa, que lleva más de un mes en la cárcel después de que la Policía ecuatoriana asaltase la Embajada de México en Quito para detenerlo, cuando ya había recibido asilo.

.- Ciudad de Panamá.- El uso de pagos digitales registró un crecimiento elevado en Centroamérica y República Dominicana entre el 2017 y el 2021, cuando se duplicó el número de dueños de cuentas de dinero móvil, y se espera que la tendencia continúe apoyada en la promoción de más regulación para fomentar el sector, dijo a EFE el economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Arnoldo López.

.- Sttutgart (Alemania).- La Policía alemana y los servicios de rescate realizan en el MHP Arena de Stuttgart un simulacro operativo, como preparación para la próxima UEFA EURO 2024, que comenzará el 14 de junio de 2024.

.- Bruselas (Bélgica).- El vicepresidente primero y consejero de Cultura y Deportes de la Generalidad Valenciana, Vicente Barrera, acudió al Consejo de ministros europeos de Cultura que se lleva a cabo en Bruselas.Barrera fue torero y es defensor de la tauromaquia, y asiste a la reunión como representante de las Comunidades Autónomas.

.- Buenos Aires (Argentina).- El Museo Sitio de Memoria ESMA celebra su noveno aniversario, primero tras ser incluido en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y bajo la Presidencia de Javier Milei, cuyo Gobierno ha negado la existencia de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983).

.- Ciudad de México.- Los homicidios dolosos repuntan un 9,01 % en abril, el mes más violento en lo que va del año en México, informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

.- Guadalajara (México).-La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, se reúne con empresarios de Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país.

.- Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presenta el ‘Modelo Mexicano de Movilidad Humana’, la estrategia migratoria del Gobierno de México.

.- Ciudad de México.- Casi 3.000 militares protegen a 465 candidatos ante la violencia electoral, según reveló el Ejército mexicano.

.- Alicante (España).- La Fiscalía de Namur, en Bélgica, investiga la muerte de un camionero vecino de Almoradí (Alicante) al volante de un camión de la empresa alicantina Castillo Trans durante la madrugada del pasado sábado tras recibir, presuntamente, el impacto de una tapa de alcantarilla desde un puente.

.- Madrid (España).- La policía española detuvo en la capital de España a Rebeca y Francisco García, dos hermanos venezolanos buscados por las autoridades de su país por supuestamente acosar sexualmente a multitud de víctimas.

.- Madrid (España).- La Audiencia Provincial de Madrid absolvió esta martes al bailaor de flamenco español Rafael Amargo de la acusación de tráfico de drogas.

.- Roma (Italia).- Un grupo de activistas climáticos del movimiento 'Ultima Generación' arrojó durante la mañana del martes pintura naranja contra varias tiendas de la céntrica Vía del Corso de Roma para protestar contra el Gobierno y el G7, el grupo de las siete mayores democracias del mundo, que este año preside Italia.

.- San Sebastián (España).- Una nueva exposición del escultor español Eduardo Chillida, inaugurada este martes en el museo creado por él, el Chillida Leku, conmemora el centenario del nacimiento del artista (1924-2002).La muestra, inaugurada por el rey Felipe VI, se exhibe en el museo creado por el escultor, y homenajea a un artista que dejó una huella visible en todo el mundo, no solo en las colecciones privadas y en museos, sino en el espacio público.

.- Dubái (EAU).- Visitantes y expositores se congregaron hoy en la sección de Honeywell durante la 23ª edición del Dubai Airport Show, que se celebra del 14 al 16 de mayo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

.- Roma (Italia).- ¿Pintó Miguel Ángel otro 'Juicio Universal' similar al de la Capilla Sixtina? Un grupo de investigadores aseguró este martes en Roma haber encontrado en un depósito de Ginebra un lienzo que el maestro renacentista presuntamente regaló a otro pintor de su época para decorar una capilla de Florencia (norte).

.- Cannes (Francia).- La alfombra roja de la 77 edición del Festival de Cannes, de 60 metros, se desplegó sobre los famosos 24 escalones de la entrada del Gran Teatro Lumière a tiempo para la ceremonia de apertura de esta tarde, que estará protagonizada por la actriz Meryl Streep -recibirá una Palma de Oro de Honor- y por el estreno fuera de competición de la comedia francesa 'Le Deuxième Acte' (Quentin Dupieux).

.- Rabat (Marruecos).- Ofrecer cuentos sin final para dar rienda suelta a la creatividad de los niños fue el tema de un taller que acogió este martes el Instituto Cervantes en el Salón Internacional del Libro (SIEL) que se celebra esta semana en la capital marroquí.

.- Madrid (España).- Elliot Erwitt es uno de los nombres más representativos de la agencia Magnum, con un trabajo inabarcable que resume la exposición 'Elliott Erwitt. La comedia humana', enmarcada en PHotoESPAÑA 2024, en la Fundación Canal.

.- Berlín (Alemania).- Los nombres de los cachorros gemelos de tigre de Sumatra del zoológico 'Tierpark Berlin' han sido anunciados hoy al público. Ede y Kuno nacieron el 25 de febrero pasado.

.- Barcelona (España).- La pizzería Sartoria Panatieri, a cargo de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, que se alzó ayer lunes con la segunda posición (en 2023 fueron los primeros) de la lista 50 Top Pizza Europa 2024, solo por detrás de la pizzería londinense Napoli on the Road de Michele Pascarella, se mantiene en el podium de las mejores pizzas europeas.

