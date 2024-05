Alejandra Rubio, sus primeras palabras tras el encuentro con su suegra, Mar Flores

Una vez más la vida de Alejandra Rubio se ha situado en el punto de mira en esta ocasión por su reciente encuentro casual con Mar Flores, madre de su actual pareja Carlo Costanzia. Tras muchas especulaciones sobre cómo fue el encuentro, ha sido la propia Alejandra la que ha dado su versión de los hechos. "Fue por casualidad y bien. No me esperaba que lo contaran. Fue una quedada y nos encontramos en un sitio, yo ya la había visto en persona, muy guapa" reconocía Alejandra durante su paso por el programa de 'Así es la vida' en el que colabora. "Llevo bien esas cosas, Carlo también estaba tranquilo. Qué más hay que demostrar para que veáis que vamos en serio" añadía la joven dejando claro que su relación se consolida a pasos agigantados. En medio de constantes rumores sobre qué es lo que piensa realmente Terelu Campos sobre la nueva relación de su hija, Alejandra aclaró algunas cuestiones. "No es verdad que mi madre se enterara de la relación por la prensa. A mi madre le cuento todo, mi madre está encantada con Carlo" aseguraba Alejandra zanjando cualquier polémica. "Respeto por ambas partes, ella tampoco habla de nossotors" añadía refiriéndose a su suegra. Tan solo unas horas después de la última entrevista en televisión de Carlo, Alejandra aseguraba que ella no ha cobrado nada por su aparición en plató para apoyar a su chico. "Carrlo no estaba cómodo del todo con la entrevista, pero yo lo vi bien, a mí me gustó cómo habló. Yo nohe cobrado por salir como dice la gente" explicaba en plató la hija de Terelu Campos defendiándose de las últimas acusaciones. Tras sus palabras en el programa, Alejandra abandonaba las instalaciones de televisión sin querer añadir nada más a sus palabras en plató. Sentada en la parte trasera de un coche, la joven se limitaba a bajar la ventanilla para saludar a la prensa y marcharse rápidamente.