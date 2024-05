Alejandra Rubio habla de su encuentro con Mar Flores y desvela la opinión de Terelu Campos sobre Carlo Costanzia

Este mismo domingo tras la polémica entrevista de Carlo Costanzia en '¡De Viernes!', Amor Romeira desvelaba en el plató de 'Fiesta' que Alejandra Rubio ya conocería a la madre de su actual pareja, Mar Flores. Un encuentro casual en una terraza de Madrid que habría hecho que suegra y nuera se conocieran por primera vez, a pesar de que este mismo viernes confesaban que todavía no habían tenido ninguna toma de contacto. Ha sido la protagonista de esta historia quien ha querido confirmar por ella misma este encuentro en 'Así es la vida': "Sí, fue por casualidad y todo genial. Nos encontramos en un sitio y ya está. Todo muy bien". La colaboradora ha confesado que el hijo de Mar Flores no se puso nervioso a pesar de la situación, ya que les pilló por sorpresa: "No, Carlo estaba tranquilo, de verdad, es todo normal, normalidad". La cosa entre la pareja parece que va cada vez más en serio, ya que con este encuentro ambos conocerían a sus suegras y habrían afianzado su relación: "O sea, la cosa va en serio. A ver, pero es que, ¿qué más hay que demostrar?". Además, asegura que "mi madre está encantada con Carlo". Por el contrario, ha querido omitir que opina la modelo sobre su nuera: "No voy a decir nada de lo que piensa. Ella tampoco habla de nosotros, entonces respeto por ambas partes". La joven ha concluido repitiendo que no quiere dar más detalles al respecto: "Nosotros queremos llevar esto lo más privado posible, no quiero dar muchos datos ya sabéis". Además, ha seguido demostrando su apoyo a su pareja, revelando que está muy orgullosa del debut televisivo de Carlo y que su aparición fue un mero gesto de cariño y amor hacía él.