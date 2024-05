Abogados de Túnez inician una huelga indefinida en protesta por el arresto de una abogada y columnista

La sección del Gran Túnez del Colegio de Abogados de Túnez ha convocado a partir de este lunes una huelga indefinida en protesta por la detención el sábado de la abogada y columnista Sonia Dahmani, arrestada tras hacer comentarios sarcásticos sobre la situación del país, y ha arrestado a otros dos periodistas. El presiente del Colegio de Abogados de la región de la capital, Laroussi Zguir, ha alertado de que esta detención sienta un "precedente peligroso", según recoge la emisora tunecina Radio Kapitalis. El Colegio ha pedido así la excarcelación inmediata de Dahmani y ha llamado a "las fuerzas vivas a movilizarse para defender la dignidad de los ciudadanos, sus derechos y sus libertades". Además ha instado a los colegios de abogados de otras regiones y en particular al presidente del Colegio de Abogados de Túnez, Hatem Mziou, a sumarse a la protesta "para defender la dignidad de abogados y la profesión". Efectivos de las fuerzas de seguridad irrumpieron en la tarde de este sábado en la sede del Colegio de Abogados de Túnez para detener a la letrada y colaboradora de la emisora IFM Sonia Dahmani, que se refugiaba allí. Además, han sido arrestados los periodistas de la misma cadena Mourad Zghidi y Borhen Bsaiss. Sobre Dahmani pesaba una orden judicial que, según ha asegurado el portavoz del Tribunal de Primera Instancia, Mohamed Zitouna, no tiene nada que ver con su trabajo como abogada. En declaraciones a la citada agencia, Zitouna ha subrayado que Dahmani se encontraba "huida" de la Justicia. En una carta abierta de la que se ha hecho eco el portal de noticias Kapitalis, Dahmani ha explicado que se "refugió" en el Colegio de Abogados "no para eludir la acción de la justicia" --porque considera que no ha cometido "ningún acto contrario a la ley"--, sino para consultar con sus abogados la forma de hacer frente a "esta flagrante injusticia". Asimismo, ha señalado ser "víctima de la instrumentalización de la Justicia en el ejercicio de la opinión". La orden fue emitida días después de que la detenida hiciera unas declaraciones en un programa de radio tunecino ironizando sobre la situación del país: "¿De qué clase de país extraordinario hablamos? ¿Del que la mitad de sus jóvenes quieren irse?". Abogados, activistas y miembros de la sociedad civil han manifestado su solidaridad con Sonia Dahmani y contra lo que consideran un "ataque a la libertad de expresión", según recoge el citado medio.