Samsung cobrará por acceder a las funciones de Galaxy AI a finales de 2025

Samsung ha confirmado que extenderá dos de sus funciones con inteligencia artificial (IA) generativa a los 'smartphones' Galaxy de gama alta que llegaron al mercado en 2021, y que el acceso gratuito a Galaxy AI terminará a finales de 2025. Galaxy AI es un conjunto de funciones de IA generativa, como la herramienta Rodea para buscar, el Asistente de fotos, la Traducción en tiempo real y el Asistente de notas, que Samsung ha introducido con la serie Galaxy S24, pero que con la actualización a One UI 6.1 ha extendido a las generaciones de móviles premium de los años 2023 y 2022. Tras su anuncio, se especuló sobre si la compañía tecnológica mantendría el acceso gratuito a estas funciones debido a los costes derivados de su desarrollo. El presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics, TM Roh, llegó a explicar que tendrían en cuentan las necesidades de los usuarios y que por ello no descartaban la implementación de una suscripción para acceder a las funciones más avanzadas. Ahora, con motivo del lanzamiento de la actualización One UI 6.1 para la serie Galaxy S22, Z Fold 4 y Z Flip4, Samsung ha confirmado que las funciones de Galaxy AI pasar a ser de pago a finales de 2025, como recoge en una nota de prensa. Asimismo, ha informado de que dos de las funciones de IA generativa, Rodea para Buscar y el asistente de conversación, también llegarán a los dispositivos premium del año 2021, esto es, la serie Galaxy S21 y los plegables Galaxy Z Flip3 y Galaxy Z Fold3.