Ruanda rechaza las acusaciones de Burundi tras un ataque con granada que dejó cerca de 40 heridos en Buyumbura

Las autoridades de Ruanda han rechazado las acusaciones vertidas por Burundi contra el país tras un ataque con granadas ejecutado el viernes en la ciudad de Buyumbura que se saldó con cerca de 40 heridos, después de que el grupo rebelde RED-Tabara se haya distanciado igualmente de lo sucedido. El portavoz del Ministerio del Interior burundés, Pierre Nkurikiye, afirmó el sábado que el ataque dejó 38 heridos e indicó que las fuerzas de seguridad habían detenido a seis personas "entrenadas y apoyadas por Ruanda". "Se unieron posteriormente a RED-Tabara para entrar al país y llevar a cabo ataques", dijo, según el diario 'Burundi Times'. En respuesta, el Gobierno de Ruanda ha recalcado que "hay algo claramente erróneo en Burundi cuando su Gobierno acusa a Ruanda de las recientes explosiones de granadas en Buyumbura". "Es una situación con la que no tenemos conexión alguna y en la que no hay motivos para que estemos implicados", ha dicho. "Burundi tiene un problema con Ruanda, pero nosotros no tenemos ningún problema con Burundi. Pedimos a Burundi que resuelva sus problemas internos y que no vincule a Ruanda con estos asuntos despreciables", ha zanjado a través de un comunicado publicado en su página web. Horas antes, RED-Tabara había publicado un comunicado en su cuenta en la red social X en el que rechazaba las palabras de Nkurukiye y desmintió "de forma categórica" estar detrás del ataque. "No actuamos contra civiles inocentes", dijo el grupo armado. En este sentido, el portavoz de operaciones militares de la formación, Patrick Nahimana, dijo que "estas declaraciones realizadas de forma precipitada, sin investigación alguna, cuestionan la responsabilidad del régimen del (partido gubernamental) Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) en estos crímenes". "El Gobierno debería centrarse en los problemas de fondo que afectan a la población en lugar de dedicarse a una maniobra de despiste a través de pseudo investigaciones sobre los crímenes de su responsabilidad", destacó Nahimana, quien trasladó además las "simpatías" del grupo a los heridos y a las familias afectadas por los ataques del viernes en Buyumbura, antigua capital y principal ciudad del país africano. RED-Tabara cuenta con sus principales bases en República Democrática del Congo (RDC) y, de hecho, Gitega y Kinshasa han acusado en numerosas ocasiones de Ruanda de dar apoyo a grupos rebeldes en su territorio, algo que también ha hecho Kigali respecto al respaldo de estos países a grupos que considera como terroristas, entre ellos las Fuerza Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y la Fuerza Nacional de Liberación (FLN).