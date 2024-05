Paula Badosa cae en octavos de final del torneo de Roma tras una dura batalla ante Coco Gauff

La tenista española Paula Badosa perdió en los octavos de final del torneo de Roma, de categoría WTA 1000 y sobre tierra batida, ante la estadounidense Coco Gauff, número tres del mundo, que tuvo que remontar un set para ganar por 5-7, 6-4 y 6-1 tras dos horas y 26 minutos de partido. La catalana se marcha del torneo después de una buena actuación, y la lucha mostrada en los dos primeros parciales del encuentro, en los que dejó algunas pinceladas de su mejor tenis, ante una jugadora a la que le costó encontrar el ritmo con muchas dobles faltas y otros errores impropios. El partido arrancó con mucha igualdad en los intercambios y una Badosa que buscaba constantemente el golpe de derecha de su rival, provocando multitud de fallos y obteniendo oportunidades de 'break'. En el séptimo juego, la actual número 126 del mundo, aprovechó su opción y rompió el saque de su rival. Con 4-5 y servicio para llevarse la primera manga, los nervios le pasaron factura a la española, y cedió el 'break' conseguido. Aunque se pudo reponer, y a continuación volvió a romper el saque de la estadounidense, para no perdonar en el siguiente juego, cerrando el primer parcial por 5-7. El segundo set estuvo marcado por la irregularidad y la falta de consistencia de ambas, que no fueron capaces de sumar más de dos juegos seguidos. La campeona del US Open 2023, cometió seis dobles faltas en esta manga, pero la española tampoco fue capaz de aprovecharlo pese a su empuje y determinación. Así llegó el 4-4, después de que Badosa igualara el 4-2 de la norteamericana, con la sensación de que podía hacerle daño al resto y llevarse el partido. Sin embargo, Gauff mantuvo la calma y puso el 5-4 en el marcador, y fue la catalana la que sintió la presión y acabó cediendo en blanco su servicio para el 6-4 final. En el definitivo tercer set, la exnúmero 2 del mundo solo pudo llevarse el primer juego rompiendo el saque de la actual número tres, en lo que parecía la confirmación de que lucharía hasta el final. Pero nada más lejos de la realidad, la falta de ritmo competitivo y las molestias físicas mermaron a una Badosa que no pudo resistir el gran nivel que alcanzó su rival, que encadenó seis juegos consecutivos para cerrar el pase a los cuartos de final. Gauff se medirá en la siguiente ronda a la china Qinwen Zheng, número siete del mundo y entrenada por el español Pere Riba, que derrotó a la japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de 'Grand Slam'.