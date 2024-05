Once muertos por el impacto de un proyectil ucraniano contra un edificio de Belgorod (Rusia)

Al menos once personas han muerto, incluidos dos niños, por el impacto de un proyectil ucraniano, un presunto misil balístico, contra un edificio residencial de la ciudad rusa de Belgorod, próxima a la frontera con Ucrania, según ha anunciado el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Otras 21 personas han resultado heridas y podría haber más víctimas bajo los escombros. "Los equipos de rescate han recuperado tres cuerpos más de debajo de los escombros en Belgorod, incluidos los de dos niños. En total se han recuperado los cuerpos de once personas", ha apuntado el Ministeriod e Situaciones de Emergencia ruso, citado por la agencia de noticias TASS. "Todas las víctimas fueron ha sido trasladadas en ambulancia a los centros médicos de la ciudad. De ellas, seis ya han recibido el alta para continuar con un tratamiento ambulatorio", ha hecho saber el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. Las autoridades rusas han denunciado un intenso bombardeo sobre Belgorod durante la jornada del domingo y aseguran que el principal edificio afectado recibió el impacto de los restos de un misil balístico táctico Tochka-U de la era soviética que había sido interceptado. Sin embargo, la misión permanente de la Federación de Rusia ante la OSCE ha denunciado que tuvo lugar con armas suministradas por la OTAN. "No debe haber dobles raseros en la OSCE respecto de los crímenes de guerra cometidos por Kiev", ha asegurado la misión en un comunicado recogido por la agencia rusa TASS. Los investigadores han abierto una causa penal por el incidente, según Interfax. Mientras proseguían las maniobras de rescate, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron otros dos drones ucranianos en la región de Belgorod, según el Ministerio de Defensa ruso.