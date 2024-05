Netanyahu insiste en que traerán de vuelta a los rehenes durante un discurso por el Día de la Independencia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido este lunes durante un discurso por el Día de la Independencia de Israel en que sus fuerzas derrotarán a los "monstruos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y traerán de vuelta a los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. Netanyahu ha recordado en un discurso en vídeo publicado en su perfil en la red social X que "hace 76 años" estaban solos. "Pocos contra muchos. Cinco ejércitos árabes invadieron nuestro territorio para eliminar al país que acababa de nacer", ha señalado. "Hoy somos más fuertes que nunca, pero el deseo de destruirnos no ha desaparecido, sigue aquí. Lo vimos el pasado 7 de octubre (...) Este no es un Día de la Independencia cualquiera, sino que es una oportunidad especial para comprender el significado de nuestra independencia", ha agregado. El primer ministro israelí también ha dedicado unas palabras a las familias de los rehenes, que "están sufriendo terriblemente", y ha reiterado que todos los secuestrados por las milicias volverán a casa "sanos y salvos", según ha recogido 'The Times of Israel'. Frente a la ceremonia oficial, que este año ha sido pregrabada, cerca de 1.000 personas se han concentrado este lunes en un anfiteatro en Binyamina, en el norte de Israel, para reclamar la vuelta de los rehenes. Una de las grandes diferencias con otros años es que el tradicional encendido de antorchas se llevará a cabo en los kibutz cercanos al enclave palestino atacados el 7 de octubre por las milicias palestinas. El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, ha informado de que no habrá fuegos artificiales --al igual que tampoco los habrá en Jerusalén-- y todos los eventos se celebrarán a menor escala para respetar el dolor de los familiares de los rehenes.